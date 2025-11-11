Сегодня 11 ноября 2025
«Случилось невообразимое»: спустя всего пять месяцев Dune: Awakening начала уступать Conan Exiles по количеству игроков в Steam

Несмотря на относительную свежесть, MMO c элементами выживания в открытом мире Dune: Awakening от норвежского издателя и разработчика Funcom (принадлежит Tencent) уже начала уступать по популярности в Steam прошлой игре студии.

Источник изображений: Funcom

Источник изображений: Funcom

Напомним, Dune: Awakening вышла 10 июня, менее чем за две недели продалась в количестве 1 млн копий и вскоре после релиза достигла в Steam более 189 тыс. одновременных игроков. Сохранить импульс проект, однако, не смог.

Как подметили фанаты с форума Reddit, «случилось невообразимое». Спустя всего пять месяцев с выхода Dune: Awakening начала уступать по ежедневному пиковому онлайну в Steam игре Funcom семилетней давности — Conan Exiles.

Мультиплеерный симулятор выживания во вселенной «Конана-варвара», вышедший в мае 2018 года, за последние сутки привлёк в Steam более 9 тыс. одновременных игроков, тогда как лучший результат Dune: Awakening — 8,5 тыс. человек.

На момент публикации сравнение тоже не в пользу новинки — 4,4 тыс. у «Конана» и 3,5 тыс. у «Дюны». Падение пользовательской вовлечённости наблюдается у Dune: Awakening почти с самого релиза, что не самая хорошая новость для MMO.

Тем временем рейтинг обзоров Dune: Awakening в Steam тоже ползёт вниз. Недавние отзывы опустились до «смешанных» (56 % позитивных), а общие изменились с «очень положительных» (89 %) на релизе до «в основном положительных» (71 %).

Пока Dune: Awakening доступна эксклюзивно на PC (Steam), а до PS5, Xbox Series X и S доберётся в 2026 году. Недавно в Funcom прошли увольнения, вызванные переходом от разработки к долгосрочной поддержке игры.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
dune: awakening, conan exiles, funcom, симулятор выживания, mmo
