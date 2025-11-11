Сегодня 11 ноября 2025
Huawei стала больше зарабатывать на патентах, но на разработки всё равно тратит в десятки раз больше

Китайская компания Huawei Technologies после попадания под беспрецедентные санкции США в 2019 году была вынуждена сделать упор на разработку собственных альтернатив зарубежным компонентам и программным платформам. По итогам прошлого года она потратила 20,8 % своей выручки на исследования и разработки, а лицензионные поступления от сторонних компаний достигли $630 млн.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

Конечно, как поясняет Nikkei Asian Review, указанная сумма составляет менее чем 1 % общей выручки Huawei Technologies, которая достигла $118,16 млрд, но положительная динамика лицензионных отчислений в адрес компании всё равно отслеживается. Данные по итогам 2023 года опубликованы не были, а в 2022 году она выручила на этом направлении $560 млн. Таким образом, за пару лет сумма лицензионных отчислений выросла на 12,5 %. Впрочем, сама Huawei за этот период заплатила прочим компаниям почти в три раза больше лицензионных отчислений, чем получила от них.

Недавно Huawei организовала профильное мероприятие, рассказывающее об инновациях в различных сферах, на котором присутствовали представители WIPO и ITA — международных организаций, занимающихся регистрацией прав на интеллектуальную собственность и торговых марок. В прошлом году на НИОКР компания направила $25,24 млрд — более 20 % своей годовой выручки. В предыдущие четыре года этот показатель в среднем превышал 10 %. Всего за десять предыдущих лет Huawei направила на научные исследования и разработки $174 млрд.

За три предыдущих года Huawei успела обновить свои соглашения о перекрёстном лицензировании с Nokia, Amazon, Ericsson, Sharp и Samsung Electronics. В общей сложности на рынок было выпущено более 2,7 млрд устройств с поддержкой 5G, использующих технологии Huawei. В сегменте Wi-Fi её разработки используют более 1,2 млрд потребительских электронных устройств. Всего компании принадлежат более 150 000 активных патентов, из них более 29 000 зарегистрированы в США и более 19 000 в Европе. В Китае Huawei остаётся самым крупным держателем патентов. Под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS сейчас работают более 1 млрд устройств.

Открытая платформа OpenHarmony в прошлом году приросла 10 млн строками кода, вместе с Huawei к её развитию приложили руку около 8100 разработчиков. Это позволяет HarmonyOS претендовать на статус третьей по величине операционной системы в мире после Apple iOS и Google Android. Компания создаёт собственные ускорители вычислений Ascend для систем искусственного интеллекта и предлагает готовые вычислительные кластеры на их основе. Усилия Huawei в сфере разработок также направлены на создание скоростных SSD, технологий обработки изображений, проектирование долговечных шарниров для складных устройств, повышение эффективности систем охлаждения и применение фотонных систем в сфере связи. В штате компании над разработками и исследованиями трудятся более 100 000 инженеров.

Источник:

