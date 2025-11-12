Глава AMD Лиза Су рассчитывает, что рынок компонентов для ИИ к 2030 году достигнет $1 трлн

На этой неделе генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) выступила перед аналитиками, попытавшись развеять их сомнения в долгосрочности бума искусственного интеллекта. Она сама выразила удивление столь высокими темпами роста рынка профильных компонентов, и предсказала, что к 2030 году его ёмкость достигнет $1 трлн.

«Скорость изменений в ИИ определённо превышает что-либо виденное мною ранее», — призналась глава AMD. По её словам, ещё в прошлом году владельцы крупнейших центров обработки данных предсказывали снижением темпов их строительства, но теперь они сообщают AMD о своей готовности увеличить объёмы профильных расходов. Темпы роста не замедлятся в ближайшее время, по словам Лизы Су. Владельцы ЦОД, как она добавила, «видят реальную ценность своего бизнеса».

Глава компании заявила, что в ближайшие три–пять лет выручка AMD будет расти в среднем более чем на 35 % в год, а в серверном сегменте на направлении ИИ она будет увеличиваться в среднем на 60 % в год. Удельный доход на одну акцию превысит $20, а норма операционной прибыли превысит 35 %. На фоне таких прогнозов курс акций AMD вырос почти 5 % после закрытия торгов. От реализации серверных чипов для ИИ компания в перспективе пяти лет намеревается получать выручку в размере $100 млрд ежегодно, а удельный доход на одну акцию должен увеличиться в семь раз. По мнению Лизы Су, её компания находится в очень хорошей позиции для получения выгоды от стремительного роста серверного бизнеса.

Когда Лизу Су спросили, не боится ли она провала OpenAI с её амбициозными проектами и планами, она подчеркнула, что структура сделки с AMD была тщательно выверена. Если прогнозы по темпам роста пользовательской аудитории ИИ и выручки подтвердятся, то в этом сегменте будет достаточно финансовых ресурсов для реализации упоминаемых проектов, как считает руководительница AMD. Делать ставки против OpenAI она бы не стала, по её собственным словам.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем предсказывали более неравномерный рост выручки AMD в ближайшую пятилетку. В текущем году она должна увеличиться на 32 %, в следующем на 31 %, а пикового прироста в 39 % выручка AMD должна достигнуть в 2027 году. После этого темпы заметно снизятся, и в 2028 году прирост ограничится 20 %, а по итогам 2029 года скатится до 12 %. В 2027 году удельный доход AMD на одну акцию составит $9,88, по мнению аналитиков.