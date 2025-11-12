Foxconn продолжает наживаться на ИИ-буме — чистая прибыль подскочила на 17 % и продолжит расти

Инвесторы давно присматриваются к динамике финансовых показателей компаний, которые максимально быстро чувствуют на себе изменения в конъюнктуре рынка компонентов для систем искусственного интеллекта. Foxconn в этом отношении их порадовала, сообщив о росте чистой прибыли по итогам третьего квартала на 17 % до $1,9 млрд, что превышает ожидания аналитиков.

Foxconn является не только крупнейшим контрактным производителем потребительской электроники Apple, но и ближайшим партнёром Nvidia по сборке серверного оборудования для центров обработки данных, заточенных под искусственный интеллект. Соответственно, динамика прибыли и выручки Foxconn свидетельствует о стремительном росте спроса на соответствующее оборудование. Непосредственно выручка компании по итогам третьего квартала выросла на 11 % до $66,29 млрд, и её величину аналитики смогли в точности предугадать заранее.

В текущем квартале Foxconn рассчитывает на увеличение общей выручки в годовом сравнении, а в серверном сегменте она также увеличится и последовательно. Августовский прогноз по «существенному росту годовой выручки» Foxconn оставила без изменений, но точные числовые значения не опубликовала. Аналитики считают, что в текущем квартале выручка Foxconn вырастет на 15 %. Курс акций компании с начала года вырос на 30 %, поскольку инвесторы осознали, что Foxconn получает выгоду от бума ИИ, сотрудничая с Nvidia в сфере контрактного производства серверных систем. Крупные игроки облачного рынка в совокупности намерены потратить на развитие вычислительной инфраструктуры более $400 млрд.