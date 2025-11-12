Сегодня 12 ноября 2025
Индия стала ближе к запуску людей в космос — парашют корабля «Гаганьяан» прошёл испытания

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила о проведении успешных испытаний парашютной системы для пилотируемой капсулы космического корабля «Гаганьяан» (Gaganyaan), предназначенной для первой индийской орбитальной миссии с экипажем. Тест стал ключевым этапом в подготовке к беспилотным и последующим пилотируемым полётам, запланированным на март 2027 года.

Источник изображений: ISRO

Источник изображений: ISRO

Целью испытаний было подтверждение надёжности парашютов в условиях асимметричного раскрытия, что имитирует один из наиболее рискованных сценариев спуска — нераскрытие одного из трёх основных парашютов. В целом система включает 10 парашютов: два — для удаления защитного колпака, два — стабилизирующих и три основных — для финального торможения (плюс три парашюта, обеспечивающих раскрытие каждого из основных). Три купола должны безопасно опустить на землю капсулу массой 6,5 т.

Испытания были организованы с использованием самолёта ВВС Индии Ил-76, который сбросил имитатор массы капсулы с высоты, соответствующей реальным условиям спуска. Фокус теста пришёлся на два из трёх основных парашютов в режиме асимметричного раскрытия с учётом неравномерной нагрузки. Это позволило оценить прочность конструкции, распределение динамических нагрузок и стабильность снижения. Испытания подтвердили результаты компьютерного моделирования — даже на двух парашютах спуск оставался безопасным, а приземление — в рамках допустимого.

Успех испытания очевидным образом приближает Индию к статусу четвёртой космической державы с пилотируемой космонавтикой (после СССР, России, США и Китая). Перед миссией с экипажем, предварительно запланированной на март 2027 года, ISRO планирует совершить три беспилотных миссии с человекоподобным роботом на борту. Первый полёт должен состояться ещё до конца текущего года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: isro, пилотирумый корабль, испытания, индия
