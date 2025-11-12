«Взломали пространство и время»: CD Projekt Red раскрыла секрет появления в The Witcher 3: Wild Hunt звезды «Игры престолов»

Утверждение звезды «Игры престолов» Чарльза Дэнса (Charles Dance) на роль императора Эмгыра вар Эмрейса в The Witcher 3: Wild Hunt стало сюрпризом не только для фанатов, но и для разработчиков из польской студии CD Projekt Red.

Напомним, CDPR объявила об участии Дэнса в игре 14 августа 2013 года, хотя, как признался ведущий сценарист Борис Пугач-Мурашкевич (Borys Pugacz-Muraszkiewicz), вместо этого анонса в тот день должен был прозвучать другой.

По словам Пугач-Мурашкевича, в определённый момент разработки The Witcher 3 студия решила устроить важный анонс по игре и даже запустила обратный отсчёт на своём сайте, но потом передумала делать объявление.

Оставлять фанатов ни с чем в CDPR не хотели, поэтому пришлось быстро искать анонсу замену. Один из сотрудников предложил объявить звёздного актёра на роль в игре. План утвердили, но оставалось найти звезду.

У работника отдела развития бизнеса оказались связи в сфере управления талантами: после пары звонков и электронных писем в CDPR решили найти актёра на роль Эмгыра и в итоге остановили выбор на Дэнсе.

«Все эти решения, переговоры и коммуникации случились за 48 часов. <...> Можно сказать, в этом случае мы взломали пространство и время, чтобы казалось, будто всё прошло гладко и по плану», — заключил Пугач-Мурашкевич в интервью PC Gamer.

The Witcher 3 вышла на PC (Steam, EGS, GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. Прошедшей весной игре исполнилось 10 лет. Несмотря на почтенный возраст, CDPR проект не бросает и готовит ещё одно крупное обновление.