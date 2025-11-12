Сегодня 12 ноября 2025
В 2026 году по улицам Москвы побегут роботакси — но с подстраховкой

В 2026 году в Москве появятся такси на автопилоте, но в салоне для обеспечения безопасности будет присутствовать водитель, заявил в ходе выступления глава российского правительства Михаил Мишустин. Сейчас в столице уже ходит трамвай на автопилоте, на очереди — поезд метро.

Источник изображения: yandex.ru

Источник изображения: yandex.ru

«Коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне», — цитирует РБК премьер-министра. Переходить в коммерческий режим такие решения должны только по итогам полного комплекса испытаний, добавил он. Допускать их до потребителя можно только тогда, когда появятся доказательства, что технологии удобны и безопасны.

Уже в этом году «Яндекс» намеревается перевести автопилот своих роботакси на архитектуру трансформера и выпустить такие машины в город — если в больших языковых моделях она позволяет предсказывать последовательности слов, то на дороге поможет прогнозировать траектории машин. Стоимость поездки на роботакси не будет отличаться от цены на поездку с водителем, добавили в компании.

Рано или поздно беспилотным станет весь общественный транспорт, заявил в августе мэр Москвы Сергей Собянин, но на это может уйти не один десяток лет. В первую очередь столичные власти решили заняться рельсовыми видами транспорты. В сентябре по маршруту №10 на северо-западе Москвы пошёл беспилотный трамвай; до конца года стартуют испытания беспилотного поезда метро. Минтранс готовится выпустить беспилотный транспорт на российские дороги в 2027 году; есть мнение, что к 2042 году автономными станут более 80 % всего автотранспорта.

роботакси, автопилот
