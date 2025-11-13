Microsoft готова использовать разработки OpenAI для совершенствования собственных чипов

Корпорация Microsoft разрабатывала собственные серверные процессоры задолго до того, как стартап OpenAI набрал силу и стал влиятельным игроком на рынке систем искусственного интеллекта. Оказавшись одним из ранних и крупных инвесторов в капитал OpenAI, компания Microsoft сохраняет право использовать разработки первой в сфере аппаратного обеспечения для своих нужд.

Исключением, как напоминает Bloomberg, являются только создаваемые OpenAI совместно со стартапом Джони Айва (Jony Ive) потребительские устройства. Известно, что OpenAI одновременно разрабатывает некие процессоры для инфраструктуры ИИ при участии компании Broadcom. Глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) дал понять, что его корпорация намерена использовать разработки OpenAI в этой сфере для собственных нужд.

Как отмечает Bloomberg, Наделла недавно заявил во время своего выступления в подкасте: «По мере того, как они внедряют инновации даже на системном уровне, мы имеем доступ ко всему этому. Мы хотели бы сперва изучить, что они для них создают, а потом мы расширим это». В данном случае глава Microsoft имел в виду усилия OpenAI по созданию собственных чипов, которые будут реализовываться при поддержке партнёров и подрядчиков. Получается, что Microsoft готова использовать разработки OpenAI в аппаратной сфере для собственных нужд. По условиям нового соглашения между компаниями, Microsoft сохраняет доступ к языковым моделям OpenAI до 2032 года и разработкам до 2030 года, либо до момента создания так называемого «сильного» искусственного интеллекта (AGI). При этом Microsoft не имеет доступа к разработкам OpenAI в сфере потребительских устройств.

По словам Наделлы, Microsoft готова работать с дизайнами OpenAI и своими собственными, будучи уверенной, что имеет доступ к соответствующей интеллектуальной собственности на законных основаниях.