Сегодня 13 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Microsoft готова использовать разработки...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Microsoft готова использовать разработки OpenAI для совершенствования собственных чипов

Корпорация Microsoft разрабатывала собственные серверные процессоры задолго до того, как стартап OpenAI набрал силу и стал влиятельным игроком на рынке систем искусственного интеллекта. Оказавшись одним из ранних и крупных инвесторов в капитал OpenAI, компания Microsoft сохраняет право использовать разработки первой в сфере аппаратного обеспечения для своих нужд.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Исключением, как напоминает Bloomberg, являются только создаваемые OpenAI совместно со стартапом Джони Айва (Jony Ive) потребительские устройства. Известно, что OpenAI одновременно разрабатывает некие процессоры для инфраструктуры ИИ при участии компании Broadcom. Глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) дал понять, что его корпорация намерена использовать разработки OpenAI в этой сфере для собственных нужд.

Как отмечает Bloomberg, Наделла недавно заявил во время своего выступления в подкасте: «По мере того, как они внедряют инновации даже на системном уровне, мы имеем доступ ко всему этому. Мы хотели бы сперва изучить, что они для них создают, а потом мы расширим это». В данном случае глава Microsoft имел в виду усилия OpenAI по созданию собственных чипов, которые будут реализовываться при поддержке партнёров и подрядчиков. Получается, что Microsoft готова использовать разработки OpenAI в аппаратной сфере для собственных нужд. По условиям нового соглашения между компаниями, Microsoft сохраняет доступ к языковым моделям OpenAI до 2032 года и разработкам до 2030 года, либо до момента создания так называемого «сильного» искусственного интеллекта (AGI). При этом Microsoft не имеет доступа к разработкам OpenAI в сфере потребительских устройств.

По словам Наделлы, Microsoft готова работать с дизайнами OpenAI и своими собственными, будучи уверенной, что имеет доступ к соответствующей интеллектуальной собственности на законных основаниях.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft мечтает об отказе от чипов Nvidia и AMD в пользу собственных чипов, но не скоро
ИИ-процессор Microsoft выйдет с опозданием и будет медленнее Nvidia Blackwell
Nvidia выпустит 77 % всех чипов для ИИ в мире в 2025 году
На строительство ЦОД в этом году будет потрачено больше, чем на разведку новых месторождений нефти
Акции AMD взлетели на 10 %: Лиза Су убедила инвесторов, что расходы на ИИ — «правильная ставка»
Криптопроект Сэма Альтмана забуксовал — отсканировано всего 2,5 % глаз из запланированного миллиарда
Теги: microsoft, microsoft azure, maia, openai, ии-чип
microsoft, microsoft azure, maia, openai, ии-чип
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен первый российский человекоподобный робот с ИИ — на презентации он рухнул после пары шагов
Российские компании начнут штрафовать за непереход на отечественное ПО
Последнее дополнение к Atomic Heart отправит игроков в приключение по «совершенно новым и загадочным местам» — первые скриншоты
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
Всё для победы: Пекин вмешался в производство чипов SMIC, чтобы Huawei не отстала в ИИ-гонке
Valve добавит поддержку Android-игр в Steam вместе с VR-гарнитурой 59 мин.
Хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit получил хардкорный режим и достиг миллиона проданных копий — разработчики «в полном шоке» 7 ч.
OpenAI представила GPT-5.1 — ChatGPT станет умнее и приятнее в общении 7 ч.
Разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 рассказали, как будут улучшать игру до конца 2025 года 9 ч.
Российский корпоративный центр сертификации SafeTech CA получил масштабное обновление 10 ч.
«Безмерно благодарны вам»: продажи Kingdom Come: Deliverance 2 взяли новую высоту 11 ч.
Nintendo показала первый трейлер фильма «Галактика Супер Марио в кино» — фанаты в восторге 12 ч.
Google подала в суд на китайскую киберпреступную группировку — она обманула более миллиона человек в 120 странах 12 ч.
Большинство людей оказалось неспособно различить музыку, созданную ИИ и человеком 12 ч.
Утечка подтвердила научно-фантастический соревновательный шутер Project Scout от Ubisoft — первые скриншоты и подробности 13 ч.
Microsoft готова использовать разработки OpenAI для совершенствования собственных чипов 27 мин.
На строительство ЦОД в этом году будет потрачено больше, чем на разведку новых месторождений нефти 2 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование стильного корпуса 1stplayer GM7: сталь, пластик, два стекла 7 ч.
Valve представила игровой контроллер Steam Controller с трекпадами и магнитными стиками 7 ч.
От ИИ ЦОД до роботов: AMD анонсировала долгосрочную стратегию роста 8 ч.
Valve представила Steam Frame — VR-шлем с фовеальным рендерингом и поддержкой всей библиотеки Steam 8 ч.
Kioxia выпустила SSD Exceria Basic PCIe 4.0 — до 2 Тбайт и до 7300 Мбайт/с 8 ч.
Все роботы с ИИ провалили тесты на безопасность для человека 8 ч.
МТС ускорит отключение 3G — россияне почти перестали использовать смартфоны без LTE 8 ч.
Even Realities представили смарт-очки Even G2 и смарт-кольцо R1 для управления ими 10 ч.