3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Foxconn ожидает, что в следующем году по...
Foxconn ожидает, что в следующем году поставки ИИ-серверов удвоятся

Председатель совета директоров и генеральный директор Foxconn Янг Лю (Young Liu) на квартальном отчётном мероприятии выразил уверенность, что 2026 год будет для компании очень удачным, хотя бы по причине ожидаемого удвоения количества поставленных на рынок серверов для инфраструктуры искусственного интеллекта.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

По его словам, которые приводит издание Nikkei Asian Review, в следующем году развитие отрасли ИИ станет главным локомотивом роста, и он с большим оптимизмом смотрит в 2026 год. Правда, при этом он ссылается на геополитические проблемы и нестабильность валютных курсов в качестве неблагоприятных факторов, способных влиять на динамику финансовых показателей в следующем году.

«С точки зрения объёмов поставок ИИ-серверов, говоря консервативно, в следующем году показатели по меньшей мере удвоятся относительно текущего года. Некоторые из прогнозов предрекают даже более высокий рост», — признался глава Foxconn. Он пояснил, что в этом году будет поставлено от 30 до 50 тысяч стоек с серверами для ИИ, тогда как в следующем году их количество возрастёт до 30, 60 или даже 100 тысяч штук.

Прогноз по собственной выручке на текущий год Foxconn увеличила, хотя Лю и воздержался от упоминания точной суммы. Примечательно, что этому способствовал не только рост поставок серверного оборудования, но и более успешные продажи потребительских устройств. Последние превосходят показатели аналогичного периода прошлого года, как по третьему кварталу, так и по четвёртому. Капитальные затраты в текущем году Foxconn увеличит на 20 % по сравнению с прошлым, в следующем их рост также продолжится. Компания готова расширять своё взаимодействие с партнёрами, которое позволит ей оказывать полный спектр услуг по созданию серверного оборудования.

В 2025 году выручка Foxconn от реализации ИИ-серверов уже достигла $32 млрд. Компания уже занимает 40 % в профильном сегменте рынка, её доля будет только расти, по мнению руководства. В текущем квартале выручка Foxconn в сфере вычислительных продуктов снизится на 15 %, в сегменте умных устройств снижение выручки составит от 3 до 15 %, а вот на направлении облачных и сетевых продуктов выручка вырастет более чем на 15 %, по словам Янга Лю. Уже сейчас серверное направление бизнеса формирует 42 % выручки Foxconn, но на направлении потребительской электроники, которое включает и услуги по сборке iPhone для Apple, доля выручки по-прежнему составляет 37 %.

Источник:

Теги: foxconn, ии, финансы, сервер, аналитика
