GlobalFoundries рассчитывает тоже извлеч...
GlobalFoundries рассчитывает тоже извлечь выгоду из бума ИИ

Компания GlobalFoundries хоть и является достаточно крупным контрактным производителем чипов, специализируется на зрелых техпроцессах, которые при развитии инфраструктуры ИИ мало используется. Тем не менее, в текущем квартале производитель рассчитывает на получение выручки, которая превышает ожидания аналитиков.

Источник изображения: GlobalFoundries

Источник изображения: GlobalFoundries

На этой неделе GlobalFoundries отчиталась о результатах третьего квартала, сообщив о снижении выручки в годовом сравнении на 3 % до $1,688 млрд, но последовательно она осталась на уровне второго квартала текущего года. Операционная прибыль выросла на 5 % до $195 млн, а чистая прибыль увеличилась сразу на 40 % до $249 млн. Объёмы поставок кремниевых пластин выросли в годовом сравнении на 10 % до 602 000 штук. Норма прибыли по итогам третьего квартала достигла 24,8 %, увеличившись за год на один процентный пункт.

В текущем квартале GlobalFoundries рассчитывает выручить в районе $1,8 млрд, что слегка выше заложенных в прогноз аналитиками $1,79 млрд. Удельный доход на одну акцию составит 47 центов против ожидаемых 46 центов. Подобная расстановка показателей вызвала рост курса акций компании на 6 %. Структура выручки GlobalFoundries сейчас такова, что автомобильное направление формирует 16 %, тогда как на долю клиентов на серверном и инфраструктурном направлении приходится всего 10,5 % выручки компании. Крупнейшим источником выручки GlobalFoundries остаётся сегмент смартфонов с долей 40 %, но даже в этом случае компания отмечает высокий спрос на свои услуги. Она заключила соглашение с TSMC о лицензировании технологий и начала расширять производственные мощности в Германии на сумму 1,1 млрд евро при поддержке местного правительства.

Источник:

Теги: globalfoundries, производство микросхем, аналитика, финансы
