Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна

Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на статистику международной организации WIPO, по итогам прошлого года почти половина всех поданных патентных заявок пришлась на Китай. При этом находящиеся на втором месте США не только отстали в три раза, но и фактически сократили количество подаваемых патентных заявок.

Пятёрку лидеров замыкают Япония, Южная Корея и Германия. Символично, что три страны из пяти крупнейших по количеству заявок находятся в Азии, на долю региона приходится более 70 % патентных заявок, поданных в 2024 году. Индия тоже отличается высокой активностью в этой сфере, попадая в первую двадцатку вместе с Финляндией и Турцией с двузначным приростом по количеству поданных заявок в 2024 году.

Китай на первом месте может похвастать существенным отрывом от ближайшего соперника в лице США: 1,8 млн заявок против 603 194 штук, если опираться на статистику USPTO. Если в Китае это количество выросло на 9 % по сравнению с 2023 годом, то в США прирост составил условные 0,8 %. При этом более половины (333 тысячи) патентных заявок в юрисдикции США были поданы от нерезидентов страны. В КНР же около 93,1 % патентных заявок были поданы гражданами Поднебесной. В целом КНР обеспечила 49,1 % поданных во всём мире в 2024 году патентных заявок против 34,6 % годом ранее. Северная Америка и Европа уже не первый год демонстрируют сокращение своей доли в этой статистике.

Регистрации патентов тоже позволяют Китаю лидировать с большим отрывом от США. В прошлом году в КНР было зарегистрировано более 1 млн патентов, тогда как в США их количество ограничилось 319 815 штуками. В годовом сравнении в Китае это количество выросло на 124 000 патента, в США же прирост ограничился 4570 патентами.

В целом, прошлый год был рекордным с точки зрения количества поданных патентных заявок, которое достигло 3,7 млн штук и обеспечило рост почти на 5 % по сравнению с предыдущим годом. Положительная динамика сохраняется уже пятый год подряд. При этом регистрацию прошли по всему миру около 2,1 млн патентов.

По направлениям инновационной деятельности в 2024 году лидировали компьютерные технологии с 13,2 % опубликованных патентных заявок. Следом идут в порядке убывания электротехнические устройства, средства измерения, цифровые коммуникации и медицинские технологии, в этих сферах структурных изменений по сравнению с 2023 годом не произошло.

Китай к тому же оказался и лидером по регистрации интеллектуальных прав в области торговых марок и дизайна. В этой сфере Китаю удалось обогнать США в девять раз, подав 7,3 млн соответствующих заявок на регистрацию торговых марок и 825 330 заявок на регистрацию дизайна. Доля активности Китая на мировом рынке в этой сфере превышает 50 % по итогам 2024 года.