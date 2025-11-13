Сегодня 13 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Половину всех патентов в мире в прошлом ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна

Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на статистику международной организации WIPO, по итогам прошлого года почти половина всех поданных патентных заявок пришлась на Китай. При этом находящиеся на втором месте США не только отстали в три раза, но и фактически сократили количество подаваемых патентных заявок.

Источник изображения: The New York Public Library

Источник изображения: The New York Public Library

Пятёрку лидеров замыкают Япония, Южная Корея и Германия. Символично, что три страны из пяти крупнейших по количеству заявок находятся в Азии, на долю региона приходится более 70 % патентных заявок, поданных в 2024 году. Индия тоже отличается высокой активностью в этой сфере, попадая в первую двадцатку вместе с Финляндией и Турцией с двузначным приростом по количеству поданных заявок в 2024 году.

Китай на первом месте может похвастать существенным отрывом от ближайшего соперника в лице США: 1,8 млн заявок против 603 194 штук, если опираться на статистику USPTO. Если в Китае это количество выросло на 9 % по сравнению с 2023 годом, то в США прирост составил условные 0,8 %. При этом более половины (333 тысячи) патентных заявок в юрисдикции США были поданы от нерезидентов страны. В КНР же около 93,1 % патентных заявок были поданы гражданами Поднебесной. В целом КНР обеспечила 49,1 % поданных во всём мире в 2024 году патентных заявок против 34,6 % годом ранее. Северная Америка и Европа уже не первый год демонстрируют сокращение своей доли в этой статистике.

Регистрации патентов тоже позволяют Китаю лидировать с большим отрывом от США. В прошлом году в КНР было зарегистрировано более 1 млн патентов, тогда как в США их количество ограничилось 319 815 штуками. В годовом сравнении в Китае это количество выросло на 124 000 патента, в США же прирост ограничился 4570 патентами.

В целом, прошлый год был рекордным с точки зрения количества поданных патентных заявок, которое достигло 3,7 млн штук и обеспечило рост почти на 5 % по сравнению с предыдущим годом. Положительная динамика сохраняется уже пятый год подряд. При этом регистрацию прошли по всему миру около 2,1 млн патентов.

По направлениям инновационной деятельности в 2024 году лидировали компьютерные технологии с 13,2 % опубликованных патентных заявок. Следом идут в порядке убывания электротехнические устройства, средства измерения, цифровые коммуникации и медицинские технологии, в этих сферах структурных изменений по сравнению с 2023 годом не произошло.

Китай к тому же оказался и лидером по регистрации интеллектуальных прав в области торговых марок и дизайна. В этой сфере Китаю удалось обогнать США в девять раз, подав 7,3 млн соответствующих заявок на регистрацию торговых марок и 825 330 заявок на регистрацию дизайна. Доля активности Китая на мировом рынке в этой сфере превышает 50 % по итогам 2024 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Huawei стала больше зарабатывать на патентах, но на разработки всё равно тратит в десятки раз больше
Nvidia обвинили в краже суперкомпьютерных технологий — компания предстанет перед судом
Американский стартап придумал HBM-память из далёкого будущего, но ею никто не заинтересовался
GlobalFoundries рассчитывает тоже извлечь выгоду из бума ИИ
Цены на флеш-память взлетят на 40–50 %: все производители сократили выпуск NAND
OpenAI сжигает миллиарды и зарабатывает крохи — окупаемость может наступить лишь через десять лет
Теги: китай, изобретения, патенты, статистика, сша
китай, изобретения, патенты, статистика, сша
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Земля уходит из-под ног» — производителей аккумуляторов накрыл кризис перепроизводства
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
Всё для победы: Пекин вмешался в производство чипов SMIC, чтобы Huawei не отстала в ИИ-гонке
Российские компании начнут штрафовать за непереход на отечественное ПО
Китайцы первыми в мире добыли редкоземельные металлы из растений
В Steam стартовали предзаказы Escape from Tarkov — до релиза игра доступна со скидкой 25 % 4 мин.
Google передумала блокировать установку приложений в Android из сторонних источников, но только для опытных пользователей 10 мин.
Нестареющая классика: суперкомпьютеры продолжат исправлять ошибки квантовых вычислений на QPU IBM 23 мин.
Ирландия запустила расследование деятельности X из-за проблем с модерацией контента 35 мин.
В «Google Сообщениях» появятся упоминания в групповых RCS-чатах 38 мин.
«Перешли черту»: GSC Game World обвинила в плагиате разработчиков кооперативного шутера Misery, вдохновлённого S.T.A.L.K.E.R. 47 мин.
OpenAI не сможет устранить нарушения авторских прав в Sora — ИИ-генератор обучался на украденном контенте 54 мин.
Российский рынок ИИ показал мощный рост, но до США и Китая ему очень далеко 55 мин.
Самая узнаваемая песня в Fallout 4 пропала из игры с выходом юбилейного издания 2 ч.
Sony анонсировала первую за четыре года новую Ratchet & Clank, но есть нюанс — это мобильный мультиплеерный шутер 4 ч.
Asus предупредила, что поднимет цены на ПК, если дефицит DRAM и NAND сохранится 1 мин.
Baidu представила фирменные чипы M100 и M300 для обучения и запуска ИИ-моделей 4 мин.
Valve уже знает, какой будет Steam Deck 2 — и специально тянет с её выпуском 6 мин.
IBM представила первый отказоустойчивый квантовый процессор «Гагара» (Loon) — он призван изменить мир 8 мин.
Смартфоны Poco F7 Pro, Poco F7 и Redmi Note 14 сочетают высокую производительность со стильным дизайном 17 мин.
До квантового преимущества рукой подать: IBM представила «Козодоя» — квантовый процессор нового поколения 24 мин.
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна 36 мин.
Anthropic инвестирует $50 млрд в американскую ИИ-инфраструктуру 2 ч.
Праздник для сборщиков ПК: AeroCool объявляет о масштабной распродаже компонентов и аксессуаров 3 ч.
«Группа Астра» представила семейство ПАК XPlatform для построения ИТ-инфраструктуры «под ключ» 4 ч.