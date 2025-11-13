Похоже, Red Dead Redemption выйдет на PS5, Switch 2, Xbox Series X и S раньше, чем RDR 2

Вопреки ажиотажу среди фанатов, студия Rockstar Games не спешит переносить свой ковбойский боевик с открытым миром Red Dead Redemption 2 на актуальные консоли. Но, похоже, скоро настанет время другой игры серии.

Как подметили пользователи форума ResetEra, американская рейтинговая комиссия Entertainment Software Rating Board (ESRB) классифицировала неанонсированные версии Red Dead Redemption для новых целевых платформ.

Судя по утечке, Red Dead Redemption готовится к премьере на консолях текущего поколения — PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Обычно игры получают возрастной рейтинг за несколько месяцев до релиза.

В настоящее время Red Dead Redemption запускается на PS5, Xbox Series X, S и Switch 2 по обратной совместимости с приставками предыдущего поколения. Рейтинг ESRB свидетельствует о подготовке нативных версий.

События Red Dead Redemption стартуют спустя 12 лет после финала Red Dead Redemption 2. По сюжету бывшему бандиту Джону Марстону предстоит выследить уцелевших членов банды Ван дер Линде.

В мае 2010 года Red Dead Redemption вышла на PS3 и Xbox 360, в августе 2023-го добралась до PS4 и Switch, а в прошлом октябре дебютировала на ПК (Steam, Epic Games Store, Rockstar Games Launcher).

Перевыпуски включают аддон Undead Nightmare, поддержку разрешения 4K и кадровой частоты вплоть до 144 кадров/с (на ПК) и текстовый перевод на русский язык. Чего в новых версиях нет, так это мультиплеера.