Власти Франции полностью сняли с главы Telegram Павла Дурова запрет на выезд из страны

Запрет на выезд из Франции для генерального директора Telegram Павла Дурова был полностью снят французскими властями. С августа 2024 года Дуров был обязан регулярно отмечаться в полиции, а выезжать мог лишь в Дубай и только по согласованию со следствием. Дуров обвиняется правоохранительными органами Франции в недостаточной модерации мессенджера, что, по мнению следствия, облегчает его использование криминальными структурами.

Задержание Дурова французскими властями привлекло внимание всего мира: в августе прошлого года он был задержан при в аэропорту Парижа. Он провёл под арестом четыре дня, в течение которых его допрашивали по обвинению в «соучастии» в преступной деятельности в мессенджере Telegram.

Павел Дуров имеет французское гражданство. Ему было предъявлено обвинение по шести пунктам, включая отказ от сотрудничества со следствием, соучастие в управлении онлайн-платформой для незаконных транзакций, а также отмывание денег, полученных преступных путём. Дуров все обвинения отрицал. Он был выпущен под залог в размере €5 млн с условием не покидать Францию ​​ и отмечаться у властей дважды в неделю.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону (Tucker Carlson), он заявил, что до сих пор не понимает, в чём его обвиняют. «Это всё равно что арестовать Дональда Трампа за то, что кто-то из 350 млн американцев совершил преступление. Или посадить Макрона за ограбление в Тулузе. Это абсурд», — добавил Дуров.

Дуров отметил, что расследование ведётся уже год, а следствие до сих пор не может найти ничего, в чём он или его компания были бы виноваты. Он подчеркнул, что практики модерации мессенджера соответствуют отраслевым стандартам, и компания всегда отвечала на все юридически обязательные запросы из Франции. Из-за запрета суда он не смог съездить в мае в США на переговоры с инвестиционными фондами, а также на «Форум свободы» в Осло.

В октябре Дуров заявил, что нынешнее поколение может стать последним, имевшим информационную свободу, поскольку с введением в некогда свободных странах «антиутопических мер то, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в мощный инструмент контроля».

29 октября Дуров анонсировал запуск технологического проекта Confidential Compute Open Network или просто Cocoon. Это децентрализованная вычислительная сеть, которая позволит запускать различные ИИ-сервисы и приложения безопасно и с максимальным уровнем конфиденциальности пользователей. Проект нацелен на защиту цифровой свободы людей в условиях усиливающегося государственного контроля в интернете.