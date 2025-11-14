SMIC предупредила, что дефицит памяти ударит по выпуску автомобилей и потребительской электроники в 2026 году

Китайская компания SMIC является крупнейшим контрактным производителем чипов в стране, но в силу западных санкций вынуждена сосредотачиваться на зрелой литографии. Последняя востребована производителями компонентов для автомобильной и потребительской электроники, поэтому SMIC держит руку на пульсе отрасли. Дефицит памяти, по словам представителей SMIC, в следующем году способен ей навредить.

Напомним, нехватка микросхем памяти самых разных типов вызвана продолжающимся бумом ИИ, который вынуждает производителей разнообразных компонентов отдавать приоритет обслуживанию серверного рынка. В итоге страдают прочие направления деятельности, включая выпуск чипов для автомобильной и потребительской электроники. К слову, в пандемию автомобильная отрасль пострадала от дефицита чипов по схожим причинам, так что этот феномен сложно назвать новым.

По информации Bloomberg, один из руководителей SMIC Чжао Хайцзюнь (Zhao Haijun) недавно признался, что китайские клиенты не спешат размещать заказы на выпуск чипов на следующий год, поскольку они не уверены в своей способности получить достаточно микросхем памяти для комплектации нужного количества готовой продукции. Цены на микросхемы памяти стремительно растут, объёмы производства снижаются, и на спросе в потребительском секторе это сказывается не лучшим образом.

Выступая на квартальном отчётном мероприятии SMIC, глава компании пояснил: «Будь то автопроизводители, смартфоны или потребительская электроника — все, кто использует память, сталкиваются с ростом цен и ограничениями в поставках в грядущем году». Клиенты SMIC опасаются размещать слишком крупные заказы на выпуск чипов в первом квартале, поскольку не уверены в способности закупить достаточное количество микросхем памяти. Пока же спрос на услуги SMIC по контрактному производству чипов продолжает превышать возможности компании.

Капитальные затраты SMIC в этом году окажутся на уровне прошлого года ($7,33 млрд) или чуть выше. Поставляющая литографические сканеры для выпуска чипов нидерландская компания ASML уже призналась, что доля китайских клиентов в 2026 году в структуре её выручки сократится. Глава SMIC подобный спад объяснил тем, что многие китайские компании свои заказы на покупку оборудования ASML разместили в 2024 году или ещё раньше, а потому сейчас наблюдается эффект высокой базы, демонстрирующий снижение выручки ASML в Китае.