Сегодня 14 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Ещё не построенного главного конкурента ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Ещё не построенного главного конкурента Starlink — Amazon Project Kuiper — переименовали в Amazon Leo

Amazon провела ребрендинг своего будущего спутникового интернет-сервиса Project Kuiper, переименовывав его в Amazon Leo. Leo в названии спутникового сервиса подразумевает термин LEO (low Earth orbit) — «низкая околоземная орбита», означающий орбиту высотой 2000 км и меньше над Землёй. Сейчас на этой орбите находится 153 спутника Amazon.

Источник изображения: Amazon

Источник изображения: Amazon

Компания пояснила, что Project Kuiper изначально задумывался как кодовое название спутниковой программы на ранних этапах её развития. «Теперь мы готовы представить наш постоянный бренд для программы: Amazon Leo — это простая отсылка к низкоорбитальной спутниковой группировке, которая обеспечивает работу нашей сети»,говорится в заявлении Amazon. Кодовое название проекта Project Kuiper относилось к Kuiper Belt (Пояс Койпера) — поясу астероидов во внешней части Солнечной системы за Нептуном.

Amazon начала работу над проектом в 2019 году. На сегодняшний день было выполнено шесть запусков, включая три с использованием ракет SpaceX Falcon 9 с 72 спутниками на борту. Компания планирует запустить более 80 миссий, отправив на орбиту около 3000 космических аппаратов. Её главный конкурент в этой области — компания SpaceX, которая недавно запустила свой десятитысячный спутник Starlink.

Несмотря на значительное отставание от конкурента, Amazon сохраняет оптимизм. «Сейчас мы управляем одной из крупнейших линий по производству спутников на планете. Мы разработали одни из самых современных клиентских терминалов, когда-либо созданных, включая первую коммерческую фазированную антенную решетку для поддержки гигабитных скоростей. Сейчас на орбите у нас более 150 спутников, а клиенты и партнеры, такие как JetBlue, L3Harris, DIRECTV Latin America, Sky Brasil и NBN Co., национальный оператор широкополосной связи Австралии, уже подписались на внедрение этой услуги», — указано в её заявлении.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Amazon пригрозил засудить Perplexity за ИИ-агента, который сам покупает товары за пользователей
Спутниковый интернет Amazon к концу первого квартала 2026 года будет доступен в пяти странах мира
Спутниковый интернет от Amazon втрое обогнал Starlink по скорости соединения — 1,28 Гбит/с при загрузке
Астрономы впервые засекли корональный выброс массы далёкой звезды — фатальный для потенциальной инопланетной жизни
Индия стала ближе к запуску людей в космос — парашют корабля «Гаганьяан» прошёл испытания
Пищу для астронавтов будут делать из мочи — жителям Земли от этого тоже не скрыться
Теги: amazon, спутник, космос, ребрендинг
amazon, спутник, космос, ребрендинг
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна
«Алиса» не подслушивает чужих секретов, заверили в «Яндексе» — но как подстраховаться рассказали
OpenAI не сможет устранить нарушения авторских прав в Sora — ИИ-генератор обучался на украденном контенте
IBM представила первый отказоустойчивый квантовый процессор «Гагара» (Loon) — он призван изменить мир
Rockstar подтвердила релиз Red Dead Redemption на PS5, Xbox Series X и S, Switch 2 и смартфонах — дата выхода и подробности улучшений
Запущен сервис World Labs Marble для ИИ-генерации целых трёхмерных миров 5 мин.
Не только Fallout 3: инсайдер намекнул на ремастер Fallout: New Vegas 50 мин.
«Кватч, который мы заслужили»: художник поразил фанатов реалистичной версией города из The Elder Scrolls IV: Oblivion 2 ч.
Миллионы компьютеров Dell оказались под угрозой взлома — спасительный патч уже вышел 3 ч.
Закон о цифровых рынках в ЕС не сделал приложения дешевле, констатировала Apple 3 ч.
NVIDIA вновь впереди всех в новом раунде MLPerf Training v5.1 10 ч.
Новая статья: В шаговой доступности: как быстро найти бесплатный Wi-Fi в России 12 ч.
Google научила NotebookLM проводить «глубокие исследования», работать с Microsoft Word и «Google Таблицами» 12 ч.
В браузере Firefox появится прозрачное «Окно с ИИ» с чат-ботом и умным помощником 13 ч.
Google представила геймерского ИИ-агента SIMA 2 — он умеет проходить незнакомые игры 15 ч.
Blue Origin запустила к Марсу зонды и посадила первую ступень ракеты New Glenn — теперь у США две многоразовые ракеты 2 мин.
Драйверы AMD уличили в создании бесполезной избыточной нагрузки на SSD 26 мин.
Ещё не построенного главного конкурента Starlink — Amazon Project Kuiper — переименовали в Amazon Leo 29 мин.
SMIC предупредила, что дефицит памяти ударит по выпуску автомобилей и потребительской электроники в 2026 году 2 ч.
NVIDIA собралась сама выпускать все ИИ-системы, задвинув Foxconn и других партнёров на второй план 2 ч.
Крупные клиенты захваченной Nexperia нашли оригинальный способ получать её чипы 2 ч.
«За пределы эксафлопсного уровня»: Eviden представила суперкомпьютерную платформу BullSequana XH3500 2 ч.
ИТ-холдинг Т1 представил первый ПАК для работы с ИИ-платформой «Сайбокс» 2 ч.
HPE представила blade-серверы для платформы Cray Supercomputing GX5000 3 ч.
Huawei вход запрещён: Германия хочет построить сети 6G вообще без китайского оборудования 3 ч.