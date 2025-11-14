Amazon провела ребрендинг своего будущего спутникового интернет-сервиса Project Kuiper, переименовывав его в Amazon Leo. Leo в названии спутникового сервиса подразумевает термин LEO (low Earth orbit) — «низкая околоземная орбита», означающий орбиту высотой 2000 км и меньше над Землёй. Сейчас на этой орбите находится 153 спутника Amazon.

Компания пояснила, что Project Kuiper изначально задумывался как кодовое название спутниковой программы на ранних этапах её развития. «Теперь мы готовы представить наш постоянный бренд для программы: Amazon Leo — это простая отсылка к низкоорбитальной спутниковой группировке, которая обеспечивает работу нашей сети», — говорится в заявлении Amazon. Кодовое название проекта Project Kuiper относилось к Kuiper Belt (Пояс Койпера) — поясу астероидов во внешней части Солнечной системы за Нептуном.

Amazon начала работу над проектом в 2019 году. На сегодняшний день было выполнено шесть запусков, включая три с использованием ракет SpaceX Falcon 9 с 72 спутниками на борту. Компания планирует запустить более 80 миссий, отправив на орбиту около 3000 космических аппаратов. Её главный конкурент в этой области — компания SpaceX, которая недавно запустила свой десятитысячный спутник Starlink.

Несмотря на значительное отставание от конкурента, Amazon сохраняет оптимизм. «Сейчас мы управляем одной из крупнейших линий по производству спутников на планете. Мы разработали одни из самых современных клиентских терминалов, когда-либо созданных, включая первую коммерческую фазированную антенную решетку для поддержки гигабитных скоростей. Сейчас на орбите у нас более 150 спутников, а клиенты и партнеры, такие как JetBlue, L3Harris, DIRECTV Latin America, Sky Brasil и NBN Co., национальный оператор широкополосной связи Австралии, уже подписались на внедрение этой услуги», — указано в её заявлении.