Соруководитель CD Projekt раскрыл, зачем игроков The Witcher 3: Wild Hunt заставили выбирать между Йеннифэр и Трисс

Любовный треугольник ведьмака Геральта из Ривии с чародейками Йеннифэр из Венгерберга и Трисс Меригольд стал одной из самых важных личных сюжетных линий в The Witcher 3: Wild Hunt, однако не всегда был частью игры.

Источник изображения: CD Projekt Red

Напомним, до третьей части Йеннифэр (каноничный любовный интерес Геральта) в The Witcher за пределами флешбеков не появлялась, а в триквеле нарушила отношения ведьмака с Трисс, которые можно было построить во второй игре.

Йеннифэр в The Witcher 3: Wild Hunt усложнила романтическую жизнь Геральта и вынудила охотника на монстров наконец повзрослеть, что, учитывая его роль в жизни Цири, оказалось как нельзя кстати.

Источник изображения: Steam (Vito)

По словам соруководителя CD Projekt Адама Бадовского (Adam Badowski), динамика между Геральтом, Йеннифэр и Трисс появилась в The Witcher 3 лишь тогда, когда в студии поняли, что игре не хватает чего-то, какого-то личного конфликта.

«Решение [добавить в игру выбор между Йеннифэр и Трисс] было принято довольно поздно, но сработало отлично. Отличное было решение», — заявил Бадовский в новом интервью PC Gamer.

Источник изображения: Steam (Bruce Wayne)

По мнению Бадовского, The Witcher 3: Wild Hunt с уважением относится к «эмоциональным аспектам персонажей из книг». Личным выбором руководителя в соответствии с литературным каноном является Йеннифэр.

The Witcher 3 вышла на PC (Steam, EGS, GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. Прошедшей весной игре исполнилось 10 лет. Несмотря на почтенный возраст, CDPR проект не бросает и готовит ещё одно крупное обновление.

Теги: the witcher 3: wild hunt, cd projekt red, ролевой экшен
