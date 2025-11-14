Сегодня 14 ноября 2025
iPhone 17 переломил падение продаж Apple в Китае — рост составил 22 %

Генеральному директору Apple Тиму Куку (Tim Cook) в нынешних непростых геополитических условиях приходится балансировать между своими интересами в США и КНР, и последний рынок остаётся для компании довольно важным. Как показала статистика Counterpoint Research, за первый месяц присутствия на рынке Китая семейство iPhone 17 подняло продажи всех смартфонов Apple на 22 % в годовом сравнении.

Источник изображения: Apple

За четыре недели, прошедшие с момента начала продаж iPhone 17 в Китае, новое семейство сформировало 80 % локальных продаж смартфонов Apple. Для сравнения, год назад продажи iPhone после дебюта смартфонов 16-го семейства в Китае сократились в годовом сравнении на 5 %. Нынешний подъём указывает на высокую популярность нового поколения iPhone на китайском рынке. Кроме того, в первые дни продаж iPhone 17 фирменные китайские магазины Apple привлекли больше посетителей, чем год назад.

Объёмы продаж смартфонов всех марок в Китае по итогам третьего квартала при этом сократились на 2,7 % в годовом сравнении, как отмечают представители Counterpoint Research. На этом фоне продукция Apple продемонстрировала весьма впечатляющую положительную динамику.

Источник:

Теги: apple, apple iphone, iphone 17, китай, аналитика
