Apple и OpenAI не удалось отвертеться от судебного разбирательства по искам Илона Маска

В четверг окружной судья США Марк Питтман (Mark Pittman) отказался удовлетворить ходатайства Apple и OpenAI об отклонении антимонопольного иска компаний Илона Маска (Elon Musk), что позволило X Corp и xAI начать судебное разбирательство по поводу обвинений Apple и OpenAI в «антиконкурентном сговоре» и создании барьеров для конкурентов.

Судья постановил, что обвинения требуют дальнейшего рассмотрения в порядке упрощённого судопроизводства, отказавшись отклонить иск в порядке досудебного прекращения, о чём ходатайствовали Apple и OpenAI. «Настоящее постановление не следует толковать как решение (или предваряющее решение) по существу данного судебного разбирательства», — указано в постановлении.

Судья подчеркнул, что решение об отклонении ходатайства о прекращении дела не обязательно означает неправоту Apple и OpenAI, а лишь говорит о необходимости более тщательного рассмотрения дела после представления дополнительных доказательств и аргументов.

В иске X Corp и xAI оспаривается решение Apple сделать ChatGPT эксклюзивным ИИ-ассистентом, интегрированным в iOS. Компании Маска утверждают, что эксклюзивное соглашение предоставляет ChatGPT доступ к «сотням миллионов iPhone», блокируя конкурентов, таких как чат-бот Grok от xAI. В иске сообщается, что ChatGPT контролирует «не менее 80 %» рынка чат-ботов с генеративным ИИ, в то время как у Grok лишь «несколько процентов», несмотря на превосходящие возможности.

Также Apple обвиняется в манипулировании рейтингами App Store, чтобы отдать предпочтение ChatGPT по сравнению с конкурентами. Несмотря на то, что Grok занял второе место в категории «Производительность» Apple, а X — первое в категории «Новости», ни одно из этих приложений не попало в раздел «Обязательные приложения», где представлен ChatGPT.