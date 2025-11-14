Сегодня 14 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Apple и OpenAI не удалось отвертеться от...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Apple и OpenAI не удалось отвертеться от судебного разбирательства по искам Илона Маска

В четверг окружной судья США Марк Питтман (Mark Pittman) отказался удовлетворить ходатайства Apple и OpenAI об отклонении антимонопольного иска компаний Илона Маска (Elon Musk), что позволило X Corp и xAI начать судебное разбирательство по поводу обвинений Apple и OpenAI в «антиконкурентном сговоре» и создании барьеров для конкурентов.

Источник изображения: Sasun Bughdaryan/unsplash.com

Источник изображения: Sasun Bughdaryan/unsplash.com

Судья постановил, что обвинения требуют дальнейшего рассмотрения в порядке упрощённого судопроизводства, отказавшись отклонить иск в порядке досудебного прекращения, о чём ходатайствовали Apple и OpenAI. «Настоящее постановление не следует толковать как решение (или предваряющее решение) по существу данного судебного разбирательства», — указано в постановлении.

Судья подчеркнул, что решение об отклонении ходатайства о прекращении дела не обязательно означает неправоту Apple и OpenAI, а лишь говорит о необходимости более тщательного рассмотрения дела после представления дополнительных доказательств и аргументов.

В иске X Corp и xAI оспаривается решение Apple сделать ChatGPT эксклюзивным ИИ-ассистентом, интегрированным в iOS. Компании Маска утверждают, что эксклюзивное соглашение предоставляет ChatGPT доступ к «сотням миллионов iPhone», блокируя конкурентов, таких как чат-бот Grok от xAI. В иске сообщается, что ChatGPT контролирует «не менее 80 %» рынка чат-ботов с генеративным ИИ, в то время как у Grok лишь «несколько процентов», несмотря на превосходящие возможности.

Также Apple обвиняется в манипулировании рейтингами App Store, чтобы отдать предпочтение ChatGPT по сравнению с конкурентами. Несмотря на то, что Grok занял второе место в категории «Производительность» Apple, а X — первое в категории «Новости», ни одно из этих приложений не попало в раздел «Обязательные приложения», где представлен ChatGPT.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ирландия запустила расследование деятельности X из-за проблем с модерацией контента
Маск и Альтман опять повздорили — на этот раз из-за отменённого заказа на Tesla Roadster
Илон Маск анонсировал выпуск мессенджера X Chat с P2P-шифрованием
Запущен сервис World Labs Marble для ИИ-генерации целых трёхмерных миров
Закон о цифровых рынках в ЕС не сделал приложения дешевле, констатировала Apple
Google научила NotebookLM проводить «глубокие исследования», работать с Microsoft Word и «Google Таблицами»
Теги: apple, openai, xai, x corp, илон маск, судебное разбирательство
apple, openai, xai, x corp, илон маск, судебное разбирательство
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна
«Алиса» не подслушивает чужих секретов, заверили в «Яндексе» — но как подстраховаться рассказали
SpaceX начала предлагать спутниковый интернет дешевле наземного — но не для всех
OpenAI не сможет устранить нарушения авторских прав в Sora — ИИ-генератор обучался на украденном контенте
До квантового преимущества рукой подать: IBM представила «Козодоя» — квантовый процессор нового поколения
Apple и OpenAI не удалось отвертеться от судебного разбирательства по искам Илона Маска 29 мин.
OpenAI тестирует групповые чаты в ChatGPT 31 мин.
Запущен сервис World Labs Marble для ИИ-генерации целых трёхмерных миров 3 ч.
Не только Fallout 3: инсайдер намекнул на ремастер Fallout: New Vegas 3 ч.
«Кватч, который мы заслужили»: художник поразил фанатов реалистичной версией города из The Elder Scrolls IV: Oblivion 4 ч.
Миллионы компьютеров Dell оказались под угрозой взлома — спасительный патч уже вышел 5 ч.
Закон о цифровых рынках в ЕС не сделал приложения дешевле, констатировала Apple 5 ч.
NVIDIA вновь впереди всех в новом раунде MLPerf Training v5.1 12 ч.
Новая статья: В шаговой доступности: как быстро найти бесплатный Wi-Fi в России 14 ч.
Google научила NotebookLM проводить «глубокие исследования», работать с Microsoft Word и «Google Таблицами» 14 ч.
Акции Kioxia рухнули на 23 % — инвесторов разочаровалм итоги квартала 32 мин.
Китайская INF Tech обошла санкции США на доступ к ИИ-чипам NVIDIA Blackwell через индонезийское облако 41 мин.
Расслабляться рано: у многих автопроизводителей запасы чипов Nexperia закончатся в декабре 2 ч.
2026 год станет «самым трудным» в жизни сотрудников Tesla, объявило руководство 2 ч.
iPhone 17 переломил падение продаж Apple в Китае — рост составил 22 % 2 ч.
Blue Origin запустила к Марсу зонды и посадила первую ступень ракеты New Glenn — теперь у США две многоразовые ракеты 3 ч.
Драйверы AMD уличили в создании бесполезной избыточной нагрузки на SSD 3 ч.
Ещё не построенного главного конкурента Starlink — Amazon Project Kuiper — переименовали в Amazon Leo 3 ч.
SMIC предупредила, что дефицит памяти ударит по выпуску автомобилей и потребительской электроники в 2026 году 4 ч.
NVIDIA собралась сама выпускать все ИИ-системы, задвинув Foxconn и других партнёров на второй план 4 ч.