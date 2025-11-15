Сегодня 15 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика В следующем году Samsung намеревается пр...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В следующем году Samsung намеревается продать 7 млн складных смартфонов

Недавно стали известны предварительные характеристики смартфона Samsung Galaxy Z TriFold, который получит актуальную среди китайских конкурентов схему тройного сложения. По оценкам осведомлённых источников, в следующем году Samsung намеревается увеличить объёмы продаж складных смартфонов на 35 % до 7 млн штук по сравнению с позапрошлым годом.

Источник изображения: Samsung Electronics

Соответственно, как поясняет TrendForce со ссылкой на южнокорейские СМИ, в 2024 году Samsung удалось продать 5,21 млн смартфонов с гибким дисплеем и складным корпусом. Итоги текущего года пока не подведены, но имеющиеся данные позволяют предположить, что компании удалось продать более 6 млн устройств такого типа. По сути, их популярность планомерно растёт, и упоминаемый рубеж в 7 млн штук не кажется столь недосягаемым для результатов следующего года.

Как отмечают южнокорейские СМИ, серия Galaxy Z Fold пользуется растущим спросом, а вот семейство Flip должно снизить вес и уменьшить толщину корпуса, чтобы приблизиться к ней в популярности. Кроме того, «раскладушки» Samsung классической компоновки должны потерять в цене, чтобы прибавить в популярности. Если в 2023 году серия Flip разошлась тиражом 3,66 млн экземпляров, то в 2024 году было продано только 2,89 млн соответствующих устройств. В текущем году серия Flip уступила первое место продукции Motorola на рынке США, и одной из причин такого замещения является более низкая цена нового лидера, которая на 37 % ниже.

Семейство Galaxy Z Fold при этом набирает популярность. В 2023 году оно разошлось тиражом 2,09 млн штук, годом позже было продано 2,32 млн смартфонов этой серии, а высокая популярность Galaxy Z Fold 7 в текущем году может поднять эту планку ещё выше. И Apple, и Samsung вынуждены делать ставки на новые складные модели, чтобы привлечь к своей продукции внимание покупателей.

Дебютирующий 5 декабря Galaxy Z TriFold при цене около $3000 планируется реализовать в количестве от 20 до 30 тысяч штук в первые недели после анонса, а его географическое распространение будет ограничено Китаем, Сингапуром, Тайванем, ОАЭ и собственно домашним рынком Южной Кореи.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung впервые живьём показала трёхстворчатый смартфон Galaxy Z TriFold, но ничего про него не рассказала
Представлен складной смартфон Samsung W26 — особенная версия Galaxy Z Fold7 для Китая за $2390–2670
Huawei доминирует на рынке складных смартфонов — Samsung сильно отстаёт
Авоська для Apple iPhone за $230 была распродана за считанные часы
Распахните небо! У вас накурено: выбросы CO₂ от сжигания ископаемого топилва установили новый рекорд
Рынок отреагировал на Asus Xbox Ally X «крайне положительно» — дошло до дефицита консолей
Теги: samsung, samsung electronics, galaxy z fold, galaxy z fold 7, смартфоны
samsung, samsung electronics, galaxy z fold, galaxy z fold 7, смартфоны
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
У Opera в разы взлетела популярность на iPhone в Европе после введения DMA
Sony разрешила оплачивать покупки в PS Store картами из стран без поддержки PSN — возможно, ненадолго
«Улыбка до ушей»: Amazon порадовала фанатов официальным трейлером второго сезона «Фоллаут»
Россияне продолжают смотреть замедленный YouTube — он остался в пятёрке самых популярных соцсетей в России
SpaceX начала предлагать спутниковый интернет дешевле наземного — но не для всех
Новая статья: ARC Raiders — выживает общительнейший. Рецензия 7 ч.
Почитать и покататься: Минцифры расширило список веб-ресурсов, доступных при отключении мобильного интернета 8 ч.
Google обязали заплатить €572 млн немецким сайтам сравнения цен Idealo и Producto за то, что поисковик мешал их работе 8 ч.
Microsoft прикрыла лазейку для бесплатной активации Windows посредством KMS38 9 ч.
Вдохновлённый S.T.A.L.K.E.R. кооперативный шутер Misery вернулся в Steam — разработчики уладили конфликт с GSC Game World 9 ч.
Амбициозный симулятор жизни Paralives не выйдет 8 декабря в раннем доступе Steam — объявлена новая дата релиза 11 ч.
Биткоин упал ниже $95 000 на фоне снижения акций криптобирж и технологических компаний 12 ч.
Google предложила Еврокомиссии поменять подход к рекламе вместо продажи активов 12 ч.
Глава Microsoft раскритиковал идею единой доминирующей ИИ-модели на замену человека 12 ч.
WhatsApp интегрируется со сторонними мессенджерами в Европе — все чаты в одном месте 13 ч.
В следующем году Samsung намеревается продать 7 млн складных смартфонов 21 мин.
Авоська для Apple iPhone за $230 была распродана за считанные часы 2 ч.
Доля трафика ChatGPT начинает сокращаться на фоне роста популярности Gemini 7 ч.
Retro Games выпустила THEA1200 — полноразмерную реплику культового Amiga 1200 за €190 7 ч.
Европейский Очень большой телескоп в Чили увеличил чувствительность в десять раз — удивительные находки не заставят себя ждать 8 ч.
Распахните небо! У вас накурено: выбросы CO₂ от сжигания ископаемого топилва установили новый рекорд 9 ч.
Asus представила GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti Dual Evo с короткими печатными платами и сдвинутым разъёмом питания 10 ч.
MSI представила плату PRO B840M-P EVO WIFI6E PZ начального уровня с разъёмами питания на обратной стороне 10 ч.
Adata и MSI рассказали о первой потребительской четырёхранговой памяти — 128 Гбайт в одной планке CUDIMM DDR5-5600 12 ч.
Samsung повысила цены на память на 60 % с сентября — строительство ЦОД для ИИ душит поставки для обычных потребителей 12 ч.