В Китае замечен прототип обновлённого электромобиля Xiaomi SU7

В отличие от Tesla, чей ассортимент моделей отличается скудностью на фоне большинства китайских конкурентов, Xiaomi за пару лет своего присутствия на рынке смогла увеличить количество моделей до двух штук, а в следующем может представить третью, если верить слухам. Недавно в Китае был замечен прототип седана SU7, который скрывает под камуфляжной плёнкой очертания рестайлинговой версии модели.

Источник изображений: CarNewsChina

По крайней мере, к таким выводам приходят комментаторы и очевидцы на страницах китайских социальных сетей, на которых ссылается ресурс CarNewsChina. Слухи приписывают рестайлинговому варианту Xiaomi SU7 не только 12 изменений на уровне «железа», но и увеличение цены примерно на $1380. Элементы шасси, электронная начинка и даже тяговая батарея электромобиля могут быть обновлены, что в сочетании с оптимизацией аэродинамики кузова за счёт изменения формы некоторых внешних элементов обеспечит улучшение способности машины проезжать большие дистанции без необходимости подзарядки.

Предполагается, что общий запас хода превысит 800 км, а батарея Kirin нового поколения позволит добавлять по 200 км запаса хода в течение пяти минут зарядки. Возможен переход на 900-вольтовую архитектуру, которая также повысит эффективность силовой установки, а также появление более совершенного чипа Nvidia Thor-U, который отвечает за функции активной помощи водителю. Попутно во всех комплектациях может прописаться лидар для более уверенного распознавания объектов в режиме автопилота, а кресла в салоне обзаведутся не только вентиляцией и подогревом, но и функцией массажа. Пневматическая подвеска станет двухкамерной для большего комфорта.

Представители Xiaomi отрицают информацию о готовящемся повышении цен на электромобили SU7, а также не комментируют подготовку к анонсу рестайлинговой версии машины. Весной следующего года седану SU7 исполнится два года, и на китайском рынке принято обновлять модели именно с такой периодичностью, так что появление закамуфлированных прототипов уже выпускающегося электромобиля очевидным образом указывает на подготовку к выходу новой модификации или рестайлинга.

Теги: xiaomi, xiaomi yu7, электромобиль, китайские производители
