Grokipedia потеряла более 90 % трафика всего за несколько недель после запуска

Grokipedia, запущенная Илоном Маском (Elon Musk) в октябре как альтернатива «Википедии», столкнулась с резким падением посещаемости после первоначального всплеска интереса. Согласно данным аналитической платформы Similarweb, пик трафика в США пришёлся на 28 октября и составил более 460 000 визитов с настольных и мобильных устройств, однако в последующие дни он начал стремительно снижаться.

На текущий момент ежедневный трафик Grokipedia сократился до 30 000 посещений в сутки. Аналитик SimilarwebДаниэль Рид (Daniel Reid) отмечает, что сайт уже потерял свыше 90 % своего пикового трафика. Как пишет PCMag, эти цифры указывают на то, что Grokipedia предстоит непростая борьба с «Википедией», которая в рейтинге Similarweb в настоящее время стоит на девятом месте в мире по посещаемости, опережая такие сайты, как Bing.com, TikTok.com, Yahoo.com и Amazon.com.

Grokipedia позиционируется как ИИ-генерируемая энциклопедия, в отличие от «Википедии», основанной на работе людей — сообщества добровольных редакторов. Ранее Маск неоднократно высказывал критику в адрес «Википедии», называя её устаревшей, и обещал, что его проект принесёт значительные улучшения. Однако первая версия Grokipedia (0.1) вызвала скептицизм, так как в ней были обнаружены многочисленные статьи, предположительно скопированные у конкурента.

Соучредитель «Википедии» Ларри Сэнгер (Larry Sanger), настроенный критически по отношению к проекту Маска, считает, что система «страдает галлюцинациями». Другие наблюдатели указывали, что платформа продвигает праворадикальные теории, а также включает материалы, поданные субъективно.

В ответ команда xAI внесла изменения, позволяющие пользователям предлагать свои правки, включая пояснения к принятию или отклонению предложенных изменений. Функция стала доступна с пятницы. Накануне Маск также написал в своём аккаунте, что, когда Grokipedia станет достаточно хороша, её название будет изменено на Encyclopedia Galactica в честь серии научно-фантастических романов американского писателя Айзека Азимова (Isaac Asimov). По его словам, это будет открытый источник, содержащий квинтэссенцию всех знаний, включая аудио, изображения и видео.