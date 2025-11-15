Valve сделает из карт microSD замену игровым картриджам

Портативная консоль Valve Steam Deck совершила революцию в мире гейминга — она поддерживает огромное количество игр для ПК, играть в которые можно как на самом устройстве, так и на большом экране, если подключить приставку к телевизору. Память консоли расширяется при помощи карт формата microSD, новой функцией которых теперь станет перенос игр между устройствами.

С выходом игрового компьютера Steam Machine и гарнитуры виртуальной реальности Steam Frame карты microSD превратятся в нечто больше, чем резервный накопитель. Эти устройства Valve, как и Steam Deck, работают под управлением разработанной компанией платформы SteamOS на базе Linux. Если отформатированную в этой среде карту microSD извлечь из Steam Deck, то все записанные на неё игры с лёгкостью запустятся на Steam Machine и Steam Frame.

Steam Machine и Steam Frame выйдут в начале 2026 года. Поддержка формата microSD на обоих устройствах означает, что их можно будет извлечь из коробки, вставить карту памяти и просто начать играть, не скачивая игры заново. У этих игровых систем разные технические характеристики, а значит, и качество игрового процесса будет разным. Но многие наименования, вероятно, будут хорошо работать на всех, то есть можно будет вставить карту microSD и запустить игру.

По сути, карта превращается в старый добрый игровой картридж — без необходимости ограничиваться только одним устройством или одной игрой, ведь переносить между компьютерами под SteamOS можно столько игр, сколько поместится на карте. Единственная сложность — во всех устройства устанавливаются только кардридеры не самого быстрого стандарта UHS-I, который, конечно же, по скорости уступает внутренним SSD.

«Карты SD печально известны своей скромной производительностью, но, судя по нашему тестированию и опыту, они работают по-настоящему хорошо. На наш взгляд, для большинства людей этот вариант наиболее разумен», — заявил инженер Valve Язан Альдехайят (Yazan Aldehayyat) ресурсу The Verge. Журналисты портала попросили его уточнить характеристики кардридера на новом игровом ПК компании, но тот ответил уклончиво: «Снова пытаемся подчеркнуть, что очень хочется сделать Steam Machine по-настоящему простым и удобным устройством», — таким, чтобы подключить его, войти в систему и начать играть. То есть он входит в экосистему, и это важное преимущество в войне консолей.