Ubtech опередила Tesla и Xpeng и первой отправила сотни роботов-гуманоидов работать на фабрики

Китайская компания Ubtech Robotics заявила о поставке первой в мире крупной партии промышленных гуманоидных роботов Walker S2. По сообщению издания Humanoids Daily, «сотни» единиц роботов уже переданы партнёрам и поставлены на реальные производственные площадки.

Источник изображения: UBTECH

Источник изображения: UBTECH

Поставка стала частью реализации заказов на 2025 год, общий объём которых, по данным Ubtech, превысил 800 млн юаней (примерно $113 млн). Роботы направлены крупным предприятиям в автомобильной и логистической отраслях, включая BYD, Geely Auto, FAW-Volkswagen, Dongfeng Liuzhou Motor и Foxconn. Эти компании планируют внедрить Walker S2 в производственные и складские процессы, где важна способность техники работать без остановки круглосуточно.

В то время как такие конкуренты, как Tesla с моделью Optimus и Xpeng с моделью Iron, активно работают над демонстрацией возможностей своей техники, Ubtech позиционирует себя как первая компания, решившая логистические задачи масштабирования поставок аппаратного обеспечения. Ubtech подчёркивает, что её Walker S2 — это единственный гуманоид на рынке с функцией автономной замены аккумулятора. Робот сам извлекает разряженный блок и устанавливает новый за считаные минуты, позволяя таким образом поддерживать непрерывный цикл работы без вмешательства человека. Это качество особенно востребовано на конвейерах и в логистических узлах, где простои обходятся слишком дорого.

С учётом запланированной поставки в 500 единиц к концу года, текущая отгрузка «сотен» роботов, как отмечает Humanoids Daily, свидетельствует о том, что Ubtech уверенно движется по намеченному графику объёма поставок. Теперь успех проекта будет зависеть от того, насколько эффективно роботы справятся с реальными задачами на предприятиях клиентов.

роботы, ubtech robotics, робототехника
