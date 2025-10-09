Сегодня 09 октября 2025
Tesla отложила планы по массовому выпуску роботов Optimus в этом году

Компания Tesla временно приостановила массовое производство человекоподобных роботов Optimus из-за сложностей с конструкцией. Источники, знакомые с ходом проекта, подтвердили, что инженеры не могут добиться достаточной ловкости и функциональности кистей и предплечий, сопоставимой с возможностями человека.

Источник изображения: techspot.com

Источник изображения: techspot.com

Первые трудности с конструкцией были выявлены ещё летом прошлого года, что привело к существенному снижению изначальной цели — с 5000 до 2000 единиц к концу 2025 года. Инженеры тогда выразили сомнения в реалистичности первоначального плана, да и Маск ранее признавал, что создание кистей с человеческой подвижностью является самой сложной частью разработки. По данным издания TechSpot со ссылкой на The Information, пока нет ясности, когда инженерам удастся завершить сборку этих частично готовых экземпляров и отправить их на отгрузку.

Илон Маск (Elon Musk) подтвердил существование технических проблем в подкасте, но не назвал сроков возобновления производства. Тем не менее, несмотря на текущие трудности, он сохраняет оптимизм: недавно в соцсети X Маск опубликовал видео, где робот Optimus осваивает движения кунг-фу, а официальный аккаунт Tesla Optimus показал, как робот репетирует эти движения вместе с актёром Джаредом Лето (Jared Leto) на премьере фильма Disney «Трон: Арес».

Напомним, Optimus был впервые представлен в августе 2021 года как универсальный двуногий человекоподобный робот для выполнения опасных, монотонных или рутинных задач. Однако ранее в этом году бывший руководитель проекта Крис Уолти (Chris Walti) публично не согласился с Маском, заявив, что такие роботы не подходят для складов, логистики и производственных предприятий.

Источник:

Теги: optimus, роботы, илон маск, робототехника, человекообразный робот
