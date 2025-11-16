Суд постановил, что Apple должна выплатить Masimo штраф в размере $634 млн

На протяжении шести лет Masimo пытается оспорить правомерность использования Apple технологий определения содержания кислорода в крови человека, которые якобы были внедрены в умных часах Watch в нарушение прав первой из компаний. На уходящей неделе суд в США признал правоту Masimo по спору с Apple в отношении одного из нескольких патентов, по которым ведётся разбирательство.

Федеральный суд в Калифорнии встал на сторону Masimo и велел Apple выплатить ей $634 млн ущерба. Конкретный патент, который якобы был нарушен Apple, имеет отношение к режиму слежения за тренировками и индикации частоты сердечных сокращений. Apple выразила своё несогласие с вердиктом суда и готовность оспаривать его в прочих инстанциях.

По словам представителей Apple, на которые ссылается Reuters, основная часть из более чем 25 спорных патентов Masimo на протяжении шести предыдущих лет была признана судом недействительными, и упоминаемый в конкретном деле патент не только утратил силу в 2022 году, но и опирается на технологии мониторинга за состоянием пациента, разработанные несколько десятилетий назад.

В 2023 году Apple была вынуждена прекратить импорт часов Watch Series 9 и Ultra 2 в США из-за спора с Masimo, поскольку трибунал Комиссии по международной торговле встал на сторону этой компании. Apple была вынуждена отключить спорные функции в своих умных часах, прежде чем получила право возобновить их импорт на территорию США в августе того же года. В прошлом году Apple удалось выиграть дело против Masimo по встречному иску в части двух своих патентов, но компенсация в размере $250 носила символический характер.

В минувшую пятницу Комиссия по международной торговле США (ITC) решила начать рассмотрение нового дела о правомерности импорта обновлённых Apple Watch в США, поскольку истец в лице Masimo не уверен, что блокировка спорных функций этих устройств решает проблему. Ведомство попытается выяснить, не сохраняются ли в обновлённых для рынка США часах Apple Watch условия для нарушения спорных патентов Masimo. Расследование планируется завершить в течение шести месяцев. По мнению представителей Apple, для этих обвинений в целом нет оснований, а Masimo скопировала дизайн часов Apple, чтобы сфабриковать соответствующую жалобу.