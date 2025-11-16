Сегодня 16 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Суд постановил, что Apple должна выплати...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Суд постановил, что Apple должна выплатить Masimo штраф в размере $634 млн

На протяжении шести лет Masimo пытается оспорить правомерность использования Apple технологий определения содержания кислорода в крови человека, которые якобы были внедрены в умных часах Watch в нарушение прав первой из компаний. На уходящей неделе суд в США признал правоту Masimo по спору с Apple в отношении одного из нескольких патентов, по которым ведётся разбирательство.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Федеральный суд в Калифорнии встал на сторону Masimo и велел Apple выплатить ей $634 млн ущерба. Конкретный патент, который якобы был нарушен Apple, имеет отношение к режиму слежения за тренировками и индикации частоты сердечных сокращений. Apple выразила своё несогласие с вердиктом суда и готовность оспаривать его в прочих инстанциях.

По словам представителей Apple, на которые ссылается Reuters, основная часть из более чем 25 спорных патентов Masimo на протяжении шести предыдущих лет была признана судом недействительными, и упоминаемый в конкретном деле патент не только утратил силу в 2022 году, но и опирается на технологии мониторинга за состоянием пациента, разработанные несколько десятилетий назад.

В 2023 году Apple была вынуждена прекратить импорт часов Watch Series 9 и Ultra 2 в США из-за спора с Masimo, поскольку трибунал Комиссии по международной торговле встал на сторону этой компании. Apple была вынуждена отключить спорные функции в своих умных часах, прежде чем получила право возобновить их импорт на территорию США в августе того же года. В прошлом году Apple удалось выиграть дело против Masimo по встречному иску в части двух своих патентов, но компенсация в размере $250 носила символический характер.

В минувшую пятницу Комиссия по международной торговле США (ITC) решила начать рассмотрение нового дела о правомерности импорта обновлённых Apple Watch в США, поскольку истец в лице Masimo не уверен, что блокировка спорных функций этих устройств решает проблему. Ведомство попытается выяснить, не сохраняются ли в обновлённых для рынка США часах Apple Watch условия для нарушения спорных патентов Masimo. Расследование планируется завершить в течение шести месяцев. По мнению представителей Apple, для этих обвинений в целом нет оснований, а Masimo скопировала дизайн часов Apple, чтобы сфабриковать соответствующую жалобу.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Masimo подала в суд на таможню США за снятие запрета на импорт Apple Watch с функцией пульсоксиметра
Суд не удовлетворил очередную жалобу Apple на запрет продажи в США часов Watch с датчиком содержания кислорода в крови
Apple удалось выиграть патентный спор с Masimo, но сумма компенсации составила всего $250
Google потратит на строительство трёх новых ЦОД в Техасе $40 млрд
Расслабляться рано: у многих автопроизводителей запасы чипов Nexperia закончатся в декабре
Even Realities представили смарт-очки Even G2 и смарт-кольцо R1 для управления ими
Теги: apple watch, masimo, умные часы, патентный спор, судебное разбирательство
apple watch, masimo, умные часы, патентный спор, судебное разбирательство
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ubtech опередила Tesla и Xpeng и первой отправила сотни роботов-гуманоидов работать на фабрики
Солнечная и ветровая энергия впервые могут с избытком перекрыть все новые потребности в энергии в мире
Sharp выйдет на рынок перовскитных солнечных панелей в 2027 году, чтобы изгнать из Японии китайский «солнечный кремний»
Доля трафика ChatGPT начинает сокращаться на фоне роста популярности Gemini
В соцсети X появился полноценный мессенджер с шифрованием
Новая статья: Dispatch — помощь уже в пути. Рецензия 8 ч.
Новая статья: Gamesblender № 752: три «железных» анонса Valve, новый перенос GTA VI и «конечная» Halo Infinite 9 ч.
Grokipedia Илона Маска основывается на сомнительных источниках, заявили учёные 12 ч.
Илон Маск перенёс выпуск ИИ-модели Grok 5 на следующий год — есть вероятность, что она будет на уровне человека 16 ч.
Logitech подтвердила утечку данных со своих серверов после вымогательской атаки хакерами Clop 16 ч.
Broadcom упростила сертификацию оборудования для VCF для ускорения внедрения современных частных облаков 16 ч.
Meta начнёт оценивать сотрудников по их навыкам работы с ИИ 17 ч.
Восемь лет «беты» подошли к концу: в Steam и лаунчере Battlestate Games вышла релизная версия Escape from Tarkov 18 ч.
Grokipedia потеряла более 90 % трафика всего за несколько недель после запуска 19 ч.
Nvidia преуспела в продажах оборудования, но провалилась с корпоративным ПО 19 ч.
Apple ускорила поиски нового генерального директора, Тим Кук может уйти уже в следующем году 15 мин.
Суд постановил, что Apple должна выплатить Masimo штраф в размере $634 млн 47 мин.
Производители памяти задерживают выпуск новых комплектов DRAM до следующего года на фоне дефицита и роста цен 2 ч.
На Луне впервые нашли ржавчину 12 ч.
Новый запуск ракеты Blue Origin New Glenn не задержится — телефон раскалился от звонков клиентов 14 ч.
Valve сделает из карт microSD замену игровым картриджам 17 ч.
До 3,2 Пбайт в 4U: Seagate представила JBOD-системы высокой плотности Exos 4U100 и 4U74 17 ч.
Ёмкость картриджей LTO-10 выросла до 40 Тбайт, а планируемая вместимость LTO-14 сократилась до 365 Тбайт 17 ч.
Лип-Бу Тан лично возглавил ИИ-отдел Intel после ухода его руководителя 18 ч.
Google потратит на строительство трёх новых ЦОД в Техасе $40 млрд 15-11 07:45