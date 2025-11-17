Дефицит памяти в сегменте ПК может продлиться до 2027 года, как минимум

Бум ИИ постепенно привёл к тому, что дефицит микросхем памяти начал ощущаться не только в серверном сегменте, но и на рынке ПК и смартфонов. Цены пошли вверх, и если производители ПК пока способны работать со старыми запасами микросхем памяти, то в следующем году они неизбежно поднимут цены на свою продукцию. В целом, дефицит памяти может затянуться до 2027 года.

Подобной точки зрения придерживаются опрошенные DigiTimes источники, которые рассказывают о панических настроениях среди производителей компьютеров. Компании типа Asus и MSI бросились скупать микросхемы памяти даже на рынке моментальных сделок, хотя традиционно они покрывают свои потребности в этой сфере за счёт долгосрочных контрактов с поставщиками памяти. Цены на спот-рынке предсказуемо растут быстрее, чем на контрактном, поэтому в обозримой перспективе производителям ПК придётся переносить возросшие затраты на себестоимость собственной продукции, и тогда ноутбуки подорожают.

Цены на микросхемы DRAM и модули на их основе в последние месяцы успели удвоиться, японские продавцы даже начали ограничивать количество модулей памяти, отпускаемых в одни руки. Производители модулей памяти одновременно стали задерживать выпуск новых комплектов на рынок, пытаясь выбрать момент для их реализации по более выгодным ценам. Пока ажиотаж на рынке компонентов для систем ИИ не уляжется, цены на память не стабилизируются. Сами производители микросхем памяти подливают масла в огонь, сдерживая расширение производственных мощностей, боясь в определённый момент столкнуться с переизбытком продукции.