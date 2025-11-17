Сегодня 17 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Дефицит памяти в сегменте ПК может продл...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Дефицит памяти в сегменте ПК может продлиться до 2027 года, как минимум

Бум ИИ постепенно привёл к тому, что дефицит микросхем памяти начал ощущаться не только в серверном сегменте, но и на рынке ПК и смартфонов. Цены пошли вверх, и если производители ПК пока способны работать со старыми запасами микросхем памяти, то в следующем году они неизбежно поднимут цены на свою продукцию. В целом, дефицит памяти может затянуться до 2027 года.

Источник изображения: Corsair

Источник изображения: Corsair

Подобной точки зрения придерживаются опрошенные DigiTimes источники, которые рассказывают о панических настроениях среди производителей компьютеров. Компании типа Asus и MSI бросились скупать микросхемы памяти даже на рынке моментальных сделок, хотя традиционно они покрывают свои потребности в этой сфере за счёт долгосрочных контрактов с поставщиками памяти. Цены на спот-рынке предсказуемо растут быстрее, чем на контрактном, поэтому в обозримой перспективе производителям ПК придётся переносить возросшие затраты на себестоимость собственной продукции, и тогда ноутбуки подорожают.

Цены на микросхемы DRAM и модули на их основе в последние месяцы успели удвоиться, японские продавцы даже начали ограничивать количество модулей памяти, отпускаемых в одни руки. Производители модулей памяти одновременно стали задерживать выпуск новых комплектов на рынок, пытаясь выбрать момент для их реализации по более выгодным ценам. Пока ажиотаж на рынке компонентов для систем ИИ не уляжется, цены на память не стабилизируются. Сами производители микросхем памяти подливают масла в огонь, сдерживая расширение производственных мощностей, боясь в определённый момент столкнуться с переизбытком продукции.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Производители памяти задерживают выпуск новых комплектов DRAM до следующего года на фоне дефицита и роста цен
Samsung повысила цены на память на 60 % с сентября — строительство ЦОД для ИИ душит поставки для обычных потребителей
Asus предупредила, что поднимет цены на ПК, если дефицит DRAM и NAND сохранится
Основным новшеством iPhone Air второго поколения станет более экономичный 2-нм процессор
Со следующего года Apple перейдёт на иной график анонса новых моделей iPhone
Капитализация Oracle рухнула на 30 % с того момента, когда её основатель стал богатейшим человеком планеты
Теги: dram, ddr5, производство микросхем, дефицит, цены
dram, ddr5, производство микросхем, дефицит, цены
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ubtech опередила Tesla и Xpeng и первой отправила сотни роботов-гуманоидов работать на фабрики
Microsoft увидела негативную реакцию пользователей на пост о будущем Windows 11
«Сбежать из Таркова проще, чем в него зайти»: Escape from Tarkov стартовала в Steam с рейтингом 30 % и пиковым онлайном на уровне The Day Before
Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K получат увеличенные частоты, больше E-ядер и поддержку DDR5-7200
Google готовится к запуску Gemini 3 — это может изменить расстановку сил в сфере ИИ
Игровой движок Unreal Engine 6 выпустят значительно раньше ожидаемого 13 ч.
Apple сократила вдвое комиссию для разработчиков мини-приложений 13 ч.
В Госдуме предлагают штрафовать российские ресурсы за авторизацию пользователей через Gmail 17 ч.
Новая статья: Dispatch — помощь уже в пути. Рецензия 16-11 00:01
Новая статья: Gamesblender № 752: три «железных» анонса Valve, новый перенос GTA VI и «конечная» Halo Infinite 15-11 23:39
Grokipedia Илона Маска основывается на сомнительных источниках, заявили учёные 15-11 20:13
В соцсети X появился полноценный мессенджер с шифрованием 15-11 17:42
Илон Маск перенёс выпуск ИИ-модели Grok 5 на следующий год — есть вероятность, что она будет на уровне человека 15-11 16:41
Logitech подтвердила утечку данных со своих серверов после вымогательской атаки хакерами Clop 15-11 16:38
Broadcom упростила сертификацию оборудования для VCF для ускорения внедрения современных частных облаков 15-11 16:14
Дефицит памяти в сегменте ПК может продлиться до 2027 года, как минимум 2 мин.
Основным новшеством iPhone Air второго поколения станет более экономичный 2-нм процессор 38 мин.
NEC и OpenСhip вместе разработают векторные ускорители на базе RISC-V и суперкомпьютеры Aurora следующего поколения 40 мин.
Со следующего года Apple перейдёт на иной график анонса новых моделей iPhone 2 ч.
Капитализация Oracle рухнула на 30 % с того момента, когда её основатель стал богатейшим человеком планеты 3 ч.
Новая статья: Лучший процессор за 20 тысяч рублей — сравнение и тесты 9 ч.
Intel отказалась от массовых Xeon Diamond Rapids с восемью каналами памяти — останутся только 16-канальные процессоры 9 ч.
Китайская Lisuan Tech разослала партнёрам образцы своей видеокарты с производительностью как у RTX 4060 12 ч.
Apple не планирует выпускать новый Mac Pro 13 ч.
SilverStone показала корпус FLP03 в стиле бежевых ПК 1980-х для Micro-ATX-сборок 13 ч.