Разработчики Cities: Skylines 2 и Paradox Interactive разорвали сотрудничество — игру доверят другой студии

Шведское издательство Paradox Interactive у себя на форуме рассказало о колоссальных изменениях, которые ждут градостроительную стратегию Cities: Skylines 2 от независимой финской студии Colossal Order.

Как стало известно, после более чем 15 лет плодотворного сотрудничества Paradox Interactive и Colossal Order решили пойти разными путями. Дальнейшее развитие Cities: Skylines 2 возьмёт на себя другая студия.

Речь идёт о финской студии Paradox — Iceflake Studios. Команда приступит к работе с началом 2026 года. До этого момента Colossal Order выпустит ещё несколько патчей, в том числе с мотоциклами и бета-версией поддержки ресурсов для редактора.

Iceflake Studios возьмёт на себя бесплатные обновления, работу над редактором и консольными версиями, а также будущими дополнениями: «Это значит, что игроков Cities будут ждать новый контент и патчи ещё долгие годы».

В пресс-релизе отмечается, что решение о прекращении сотрудничества было обоюдным. Гендиректор Colossal Order Мариина Халликайнен (Mariina Hallikainen) поблагодарила Paradox за доверие и многолетнее партнёрство.

Напомним, в рамках издательского соглашения Colossal Order выпустила под крылом Paradox четыре игры — две Cities in Motion и две Cities: Skylines, — а также уйму платных дополнений к ним.

Cities: Skylines 2 вышла 24 октября 2023 года на ПК (Steam) и, несмотря на ворох технических проблем, продалась в количестве свыше 1 млн копий. На PS5, Xbox Series X и S игра должна была появиться ещё прошлой осенью, но релиз задержали.