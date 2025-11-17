Сегодня 17 ноября 2025
Владелец Amazon Джефф Безос нашёл себе новую работу в сфере ИИ

Основатель и глава торговой империи Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) станет содиректором нового стартапа Project Prometheus, который он частично финансирует. Точные планы компании пока неизвестны, но основное внимание уделяется ИИ, который может улучшить производство в таких областях, как вычислительная техника, автомобилестроение и аэрокосмическая промышленность.

Источник изображения: Bezos Earth Fund

Источник изображения: Bezos Earth Fund

Project Prometheus («Прометей») является одним из наиболее хорошо финансируемых стартапов на ранней стадии в мире — уже получено $6,2 млрд инвестиций, частично предоставленных самим Безосом. Помимо финансирования проекта, он будет участвовать в управлении компанией вместе с соучредителем Виком Баджаджем (Vik Bajaj). Баджадж — физик и химик, который ранее работал в Google X, а затем возглавил принадлежащую Alphabet компанию Verily, специализирующуюся на медицинских технологиях.

На данный момент штат Project Prometheus составляет уже около 100 сотрудников, среди них — бывшие работники OpenAI, DeepMind и Meta. Для Безоса эта работа станет первой официальной операционной должностью после ухода с поста генерального директора Amazon в 2021 году. Последние годы Безос проявлял большой интерес к своей космической компании Blue Origin, которая на прошлой неделе совершила первую успешную посадку своего ускорителя New Glenn, но трудоустроен там он не был

джефф безос, искусственный интеллект, project prometheus
