Создание орбитальных центров обработки данных станет возможным через десять лет, как считает Джефф Безос

Выступая на технологической конференции в итальянском Турине на этой неделе, основатель и бывший руководитель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) не только охарактеризовал состояние ИИ-отрасли и её ближайшее будущее, но и выразил уверенность, что в течение 10–20 лет станет возможным создание центров обработки данных в космосе.

По мнению Безоса, доступ к непрерывным потокам солнечной энергии позволит таким центрам обработки данных превосходить по производительности те, что расположатся на Земле. По своей мощности они будут достигать гигаваттных масштабов, как убеждён миллиардер. «Гигантские обучающие кластеры, их лучше строить в космосе, поскольку мы имеем доступ к солнечной энергии в режиме 24/7. Там нет облачность и дождей, нет погоды. Мы сможем осилить расходы по созданию внеземных центров обработки данных в ближайшие пару десятилетий», — заявил Безос.

Смещение в сторону космической инфраструктуры, по его мнению, станет частью более масштабной инициативы по улучшению жизни на Земле благодаря освоению космоса. Как он отметил, это уже произошло с метеорологическими и телекоммуникационными спутниками. Следующим этапом станут центры обработки данных, а потом дело дойдёт до некоторых видов производственной деятельности. Говоря о перспективах распространения ИИ в целом, Безос добавил: «Мы должны быть предельно оптимистичны в том, что социальные блага, которые приносит ИИ, подобные тем, что наблюдались 25 лет по мере распространения интернета, реальны и останутся надолго». Он убеждён, что нужно отделять потенциальные «пузыри» и последствия от их схлопывания, которые могут как случиться, так и нет, от объективной реальности.