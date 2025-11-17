Сегодня 17 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... Дефицит DRAM усиливается: продавцов уже ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Дефицит DRAM усиливается: продавцов уже заставляют продавать планки памяти только в комплекте с матплатами

По данным тайваньской газеты Economic Daily News, острый дефицит модулей памяти DRAM в мире вынудил некоторых дистрибьюторов на Тайване ввести беспрецедентные требования к продаже модулей ОЗУ только в составе комплектов с другим оборудованием.

Источник изображения: SK hynix

Источник изображения: SK hynix

В статье утверждается, что некоторые каналы продаж теперь требуют от клиентов приобретать материнские платы вместе с модулями DRAM в соотношении один к одному, иначе они рискуют полностью лишиться возможности приобретения ОЗУ.

Подобный тип контроля дефицита, как сообщается, ранее не встречался в индустрии DRAM. Дистрибьюторы используют крайне востребованные модули памяти для стимулирования дополнительных продаж материнских плат — тактика, более распространённая на ограниченных рынках потребительской электроники, чем в сфере аппаратного обеспечения. Asus, Gigabyte, MSI и китайский производитель плат Chaintech, как сообщается, напрямую выиграли от этой практики.

Дэн Нистедт (Dan Nystedt),финансовый аналитик из Тайбэя, часто публикующий переводы публикаций тайваньских СМИ в сфере технологий, сообщил на своей странице на платформе X, что политика продаж модулей ОЗУ в составе комплектов «привела к бурному росту продаж материнских плат».

Всё это отражает стремительные изменения рынка чипов памяти с начала года. Контрактные цены на DRAM выросли примерно на 170 % в годовом исчислении, в основном за счёт непомерного спроса со стороны производителей серверов ИИ. На фоне этого аналитики TrendForce недавно повысили свой прогноз роста цен на DRAM в четвёртом квартале до 18–23 % по сравнению с предыдущим кварталом.

Что касается потребительского сегмента, то, как сообщается, местный производитель мини-ПК Minisforum недавно повысил цены на свои готовые конфигурации компактных ПК, уже включающие модули памяти и SSD, сохранив при этом продажи barebone-комплектов (без накопителей и ОЗУ). Компания объяснила этот шаг «значительным ростом» своих общих затрат.

Хотя практика продаж комплектов деталей для ПК, описанная в тайваньских СМИ, пока, судя по всему, встречается только на рынке Тайваня, она иллюстрирует, как распределение памяти DRAM сокращается по всей цепочке поставок. Ситуация также подчёркивает, что неприоритетные клиенты производителей памяти могут столкнуться с новыми препятствиями, поскольку гиперскейлеры и производители смартфонов продолжают резервировать все доступные производственные мощности под свои нужды.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Дефицит памяти в сегменте ПК может продлиться до 2027 года, как минимум
Производители памяти задерживают выпуск новых комплектов DRAM до следующего года на фоне дефицита и роста цен
Asus предупредила, что поднимет цены на ПК, если дефицит DRAM и NAND сохранится
Оперативная память дорожает быстрее золота — ИИ разогнал рост цен на DRAM до 171 % за год
Valve сделает из карт microSD замену игровым картриджам
Adata и MSI рассказали о первой потребительской четырёхранговой памяти — 128 Гбайт в одной планке CUDIMM DDR5-5600
Теги: дефицит, dram, оперативная память, озу, тайвань
дефицит, dram, оперативная память, озу, тайвань
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики Cities: Skylines 2 и Paradox Interactive разорвали сотрудничество — игру доверят другой студии
В «Ростелекоме» заявили, что вчерашние сбои в работе интернета были вызваны вмешательством третьих лиц
Первое платное обновление безопасности для Windows 10 принесло в старую ОС новые ошибки
Бегун, который так и не вышел на старт: в Techland раскрыли подробности отменённой Dying Light
Биткоин вновь упал — и обнулил весь рост с начала года
Nintendo показала первые кадры из фильма по The Legend of Zelda — фанаты в восторге 46 мин.
Владелец Amazon Джефф Безос нашёл себе новую работу в сфере ИИ 2 ч.
Capcom пообещала уберечь Resident Evil Requiem от судьбы Monster Hunter Wilds, которая даже спустя восемь месяцев страдает от проблем с оптимизацией 3 ч.
Программный «ускоритель» Huawei обещает практически удвоить производительность дефицитных ИИ-чипов 4 ч.
Разработчики Pioner «с удвоенной силой» взялись за исправление главных проблем открытой «беты» и готовят новое тестирование 7 ч.
Глава Microsoft считает, что ИИ не должен обогащать лишь кучку техногигантов 10 ч.
Новая Splinter Cell умерла из-за увлечения Ubisoft играми-сервисами 11 ч.
«Базис» представляет новую версию Basis Dynamix Enterprise с поддержкой программно-определяемых сетей и зон доступности 11 ч.
Игровой движок Unreal Engine 6 выпустят значительно раньше ожидаемого 24 ч.
Apple сократила вдвое комиссию для разработчиков мини-приложений 24 ч.
Утечки об уходе Тима Кука на пенсию — это продуманная проверка реакции рынка 6 мин.
Дефицит DRAM усиливается: продавцов уже заставляют продавать планки памяти только в комплекте с матплатами 7 мин.
«Ростелеком» пробурил под Камой уникальный кабельный переход для трансроссийской интернет-магистрали TEA NEXT 18 мин.
SpaceX в пятисотый раз успешно запустила многоразовую ракету Falcon 9 30 мин.
MaxSun представила плату MS-iCraft B850 Aiga для Ryzen 9000 и не только 58 мин.
Meta потратила 10 лет и $100 млрд на метавселенную, но так её и не создала 2 ч.
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 получат управление головой и множество других новых функций 2 ч.
Colorful выпустила видеокарты iGame Ultra Z BTF 2.0 с «невидимым» питанием 4 ч.
Перегрузка энергосетей угрожает лидерству Нидерландов в сфере ЦОД — доступный водород продолжают игнорировать 5 ч.
Больше $300 млрд за пятилетку Samsung вложит в производство чипов, аккумуляторов и не только 5 ч.