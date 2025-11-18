Сегодня 18 ноября 2025
Рост цен на память приведёт к снижению объёмов производства смартфонов и ноутбуков в 2026 году

Ещё некоторое время назад аналитики TrendForce рассчитывали, что в 2026 году будет зарегистрирован рост объёмов производства смартфонов (+0,1 %) и ноутбуков (+1,7 %), но назревающий кризис на рынке памяти может негативно повлиять на динамику в этих сегментах. Поставки данных видов устройств в следующем году сократятся из-за роста цен, который отпугнёт некоторую часть покупателей.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

В текущем году себестоимость смартфонов росла преимущественно из-за увеличения цен на микросхемы оперативной памяти. В четвёртом квартале контрактные цены на рынке DRAM должны вырасти более чем на 75 % в годовом сравнении. В структуре затрат на материалы и компоненты для смартфонов микросхемы памяти обычно занимают от 10 до 15 %, поэтому стоимость самих устройств по итогам текущего года вырастет на 8–10 %.

В следующем году контрактные цены на DRAM и NAND продолжат расти, поэтому себестоимость смартфонов вырастет ещё на 5–7 % или даже больше, по мнению представителей TrendForce. Это может подтолкнуть производителей смартфонов к сокращению доли недорогих, наименее прибыльных моделей, а также повышению цен на прочие смартфоны. Небольшим производителям смартфонов память в условиях дефицита будет доставаться по остаточному принципу, это в итоге приведёт к падению продаж и некоторой консолидации рынка. Крупные игроки увеличат свою долю в сегменте смартфонов.

Рынок ноутбуков в следующем году будет ощущать давление сразу с двух направлений. Во-первых, дефицит памяти будет подталкивать цены вверх. Во-вторых, спрос будет снижаться из-за роста цен в условиях общей макроэкономической нестабильности. До недавнего повышения цен затраты на память определяли от 10 до 18 % себестоимости ноутбуков на уровне компонентов. В следующем году эта доля может запросто превысить 20 %. Если поставщики ноутбуков в полном объёме перенесут рост своих затрат на потребителей, то цены на ноутбуки в рознице могут вырасти в среднем на 5–15 %.

В нижнем ценовом сегменте спрос сократится из-за увеличения сроков эксплуатации имеющихся ноутбуков и перехода на подержанные ноутбуки. В среднем ценовом сегменте сроки эксплуатации имеющихся ноутбуков тоже увеличатся, а спрос на новые сократится. В старшем ценовом сегменте будет наблюдаться стремление перейти на покупку более дешёвых конфигураций. Кроме того, на поставщиков ноутбуков будут давить представители торговых сетей, которые заинтересованы в реализации продукции по более привлекательным ценам.

По сути, в следующем году даже могут сократиться объёмы продаж компьютерных мониторов (на 0,4 %), ибо они обычно приобретаются в дополнение к новым ПК. При этом роста цен на мониторы наблюдаться не будет, поскольку в их составе нет ёмких микросхем памяти. Ранее ожидалось, что по итогам следующего года поставки мониторов вырастут на 0,1 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
ноутбуки, trendforce, dram, nand, смартфоны
