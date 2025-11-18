Сегодня 18 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер Глава Battlestate Games извинился перед ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Глава Battlestate Games извинился перед игроками Escape from Tarkov за проблемы на запуске — разработчики «готовы и дальше бороться»

Руководитель российской студии Battlestate Games Никита Буянов обратился к игрокам в связи с недавним выходом хардкорного эвакуационного шутера Escape from Tarkov из закрытого бета-тестирования.

Источник изображения: Steam (SASLAY)

Источник изображения: Steam (SASLAY)

Напомним, релизная версия Escape from Tarkov увидела свет 15 ноября, однако в первые часы после премьеры поиграть было проблематично — технические работы на сайте, проблемы с подключением, сбои авторизации и так далее.

Буянов поблагодарил пользователей за «столь огромный интерес к игре» и сообщил, что Battlestate Games активно работает над увеличением вместимости серверов — на запуске они оказались переполнены «крайне быстро».

Источник изображения: Battlestate Games

Источник изображения: Battlestate Games

«Релиз, конечно, был тяжёлым. Простите за это. Но мы готовы и дальше бороться за всё хорошее против плохого. Мы продолжим предоставлять вам, настоящим фанатам игры, то, что вам нравится», — заверил Буянов.

В ближайшие месяцы Battlestate будет улучшать игру. Руководитель также признал необходимость решить наконец проблемы с производительностью и устранить старые баги: «Релизная версия исправила многое, но этого недостаточно».

Источник изображения: Battlestate Games

Источник изображения: Battlestate Games

На фоне технических проблем и накопленного за годы негодования Escape from Tarkov в Steam заслужила более 19 тыс. «в основном отрицательных» отзывов — рейтинг игры на их основе составляет всего 31 % (46 % в случае обзоров на русском языке).

Escape from Tarkov вышла в лаунчере Battlestate Games и Steam. Пиковый онлайн на площадке Valve достиг 47,8 тыс. человек — это хуже, чем у других эвакуационных шутеров в сервисе, включая пародийную Escape from Duckov c 301 тыс. игроков.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Сбежать из Таркова проще, чем в него зайти»: Escape from Tarkov стартовала в Steam с рейтингом 30 % и пиковым онлайном на уровне The Day Before
Восемь лет «беты» подошли к концу: в Steam и лаунчере Battlestate Games вышла релизная версия Escape from Tarkov
Сюжет со смыслом, опыт Call of Duty и апгрейд торговцев: глава Battlestate Games рассказал, чего ждать от Escape from Tarkov в версии 1.0
«Мы сделали это. Hytale спасена»: ролевая песочница в духе Minecraft вернулась из мёртвых и скоро выйдет в ранний доступ
Утечка раскрыла дату выхода Silent Hill: Townfall — загадочного хоррора от создателей Observation
Объявлены номинанты The Game Awards 2025 — Clair Obscur: Expedition 33 вне конкуренции
Теги: escape from tarkov, battlestate games, шутер
escape from tarkov, battlestate games, шутер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ поручили управление торговым автоматом — вскоре он попытался связаться с ФБР
Межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Земле — завтра NASA расскажет о нём всю правду
Капитализация Oracle рухнула на 30 % с того момента, когда её основатель стал богатейшим человеком планеты
Разработчики Cities: Skylines 2 и Paradox Interactive разорвали сотрудничество — игру доверят другой студии
Дефицит DRAM усиливается: продавцов уже заставляют продавать планки памяти только в комплекте с матплатами
Глава Battlestate Games извинился перед игроками Escape from Tarkov за проблемы на запуске — разработчики «готовы и дальше бороться» 24 мин.
xAI выпустила Grok 4.1 — ИИ-модель заняла первое место в независимых тестах LMArena 28 мин.
Microsoft рассказала, как Windows 11 превратится в заполненную ИИ-агентами ОС 39 мин.
ИИ-режим в поиске Google научился визуализировать маршруты планируемых путешествий 2 ч.
«Мы сделали это. Hytale спасена»: ролевая песочница в духе Minecraft вернулась из мёртвых и скоро выйдет в ранний доступ 2 ч.
Утечка раскрыла дату выхода Silent Hill: Townfall — загадочного хоррора от создателей Observation 3 ч.
Объявлены номинанты The Game Awards 2025 — Clair Obscur: Expedition 33 вне конкуренции 13 ч.
Ролевой экшен Where Winds Meet в антураже фэнтезийного Китая привлёк свыше 2 млн игроков за первые сутки 15 ч.
Календарь релизов 17 – 23 ноября: Moonlighter 2, Demonschool, Forestrike и Neon Inferno 16 ч.
Новый уровень сложности, переработка механик, улучшения A-Life и многое другое: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.7 16 ч.
Huawei похвасталась высокой надёжностью складного смартфона Mate X7 и заодно раскрыла его дизайн 29 мин.
Начался монтаж крупнейшего в США академического суперкомпьютера Horizon с ИИ-быстродействием до 80 Эфлопс 2 ч.
Что такое Google Mobile Services и зачем они нужны на смартфонах HONOR 2 ч.
Intel наняла ветерана TSMC — теперь его подозревают в краже секретов о техпроцессах тоньше 2 нм 2 ч.
Apple потеряла ещё одного ключевого сотрудника — дизайнер iPhone Air ушёл в ИИ-стартап 2 ч.
Huawei выпустила в России смартфон Nova 14i с батареей на 7000 мА·ч — от 17 999 рублей 4 ч.
Производство смартфонов и ноутбуков в 2026 году рухнет из-за взлетевших цен на память DRAM и NAND 4 ч.
Arm объявила о поддержке интерфейса NVLink Fusion компании Nvidia 5 ч.
Дефицит компьютерной памяти съест прибыль производителей ПК 8 ч.
Европа присоединилась к экзафлопсному клубу с суперкомпьютером JUPITER 11 ч.