Глава Battlestate Games извинился перед игроками Escape from Tarkov за проблемы на запуске — разработчики «готовы и дальше бороться»

Руководитель российской студии Battlestate Games Никита Буянов обратился к игрокам в связи с недавним выходом хардкорного эвакуационного шутера Escape from Tarkov из закрытого бета-тестирования.

Напомним, релизная версия Escape from Tarkov увидела свет 15 ноября, однако в первые часы после премьеры поиграть было проблематично — технические работы на сайте, проблемы с подключением, сбои авторизации и так далее.

Буянов поблагодарил пользователей за «столь огромный интерес к игре» и сообщил, что Battlestate Games активно работает над увеличением вместимости серверов — на запуске они оказались переполнены «крайне быстро».

«Релиз, конечно, был тяжёлым. Простите за это. Но мы готовы и дальше бороться за всё хорошее против плохого. Мы продолжим предоставлять вам, настоящим фанатам игры, то, что вам нравится», — заверил Буянов.

В ближайшие месяцы Battlestate будет улучшать игру. Руководитель также признал необходимость решить наконец проблемы с производительностью и устранить старые баги: «Релизная версия исправила многое, но этого недостаточно».

На фоне технических проблем и накопленного за годы негодования Escape from Tarkov в Steam заслужила более 19 тыс. «в основном отрицательных» отзывов — рейтинг игры на их основе составляет всего 31 % (46 % в случае обзоров на русском языке).

Escape from Tarkov вышла в лаунчере Battlestate Games и Steam. Пиковый онлайн на площадке Valve достиг 47,8 тыс. человек — это хуже, чем у других эвакуационных шутеров в сервисе, включая пародийную Escape from Duckov c 301 тыс. игроков.