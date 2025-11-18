Сегодня 18 ноября 2025
Samsung занизит цену 2-нм процессора Exynos 2600 в попытке перехватить рынок у Qualcomm

Чисто с репутационной точки зрения способность Samsung Electronics наладить серийный выпуск 2-нм процессоров Exynos 2600 собственной разработки очень важна для компании, поскольку она докажет технологическую состоятельность компании. Собираясь снабжать этими процессорами часть Galaxy S26, производитель готов опустить цену на них по сравнению с конкурирующими решениями Qualcomm.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

С предыдущими поколениями собственных процессоров Exynos компании Samsung не очень везло, поскольку они в итоге иной раз даже не добирались до флагманских моделей смартфонов, призванных демонстрировать преимущества вертикальной интеграции бизнеса по примеру Apple. По данным Chosun Biz, на которые ссылается ресурс TrendForce, компания Samsung собирается предлагать самой себе процессоры Exynos 2600 на $20–30 дешевле, чем будет закупать процессоры у Qualcomm для базовых смартфонов Galaxy S26 и S26 Plus. Указанные устройства будут попеременно использовать те и другие процессоры.

Samsung стремится показать, что собственные процессоры Exynos 2600 обеспечат более высокое удельное быстродействие в пересчёте на каждый потраченный цент. За три прошедших квартала текущего года затраты Samsung на закупку мобильных процессоров выросли более чем на четверть. В структуре затрат на покупку компонентов для смартфона на долю процессора могут приходиться более 30 %, поэтому закупочная стоимость чипа способна сильно влиять на позиционирование устройства в целом. Тем более, что в условиях роста цен на память важно находить способы сэкономить на компонентах для смартфонов. Увеличение доли собственных процессоров в составе линейки Galaxy S26 позволит Samsung поднять норму прибыли, поскольку дорожающие чипы Qualcomm этому точно не способствуют.

Основанные на Exynos 2600 смартфоны Galaxy S26 будут ориентированы преимущественно на рынок Южной Кореи и других азиатских стран. Если свои процессоры закрепятся в линейке Galaxy S26, это создаст условия для их появления в составе нового поколения складных смартфонов Samsung в следующем году. В тех регионах, где у потребителей есть выбор, они чаще всего предпочитают покупать смартфоны Samsung на базе процессоров Qualcomm. Они во многом определили успех серии Galaxy S25, по мнению южнокорейских СМИ. Qualcomm тщательно кастомизирует архитектуры Arm, тогда как Samsung при разработке процессоров Exynos использует уже готовые блоки интеллектуальной собственности, дополняя их незначительными модификациями.

Источник:

Теги: samsung, samsung electronics, samsung galaxy, qualcomm, смартфоны
