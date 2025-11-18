Сегодня 18 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Ant Group представила ИИ-ассистента для ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Ant Group представила ИИ-ассистента для разработки мини-приложений за полминуты

Подразделение Alibaba Group (Ant Group), которое занимается финансовыми технологиями, на этой неделе запустило ИИ-ассистента, позволяющего за считанные секунды разрабатывать мини-приложения по заданию, формулируемому в естественной языковой форме. LingGuang считается мультимодальным ИИ-ассистентом, позволяющим создавать полезные приложения без навыков программирования всего за 30 секунд.

Источник изображения: Ant Group

Источник изображения: Ant Group

В качестве примера подобных приложений приводятся утилита для отслеживания потребляемых с пищей калорий, игра в стиле Pac-Man и программа для заучивания китайских иероглифов. Можно использовать ИИ-ассистента для планирования путешествий, управления личными финансами и поиска нужных товаров. Ассистент также способен создавать простейшие трёхмерные модели, аудиоклипы, строить графики, создавать анимацию и интерактивные карты в минималистичном стиле. Профильное приложение доступно для скачивания под iOS и Android.

ИИ-ассистент LingGuang также позволяет создавать цифровые учебные пособия, создавая понятные анимированные иллюстрации, поясняющие сложные физические или экономические процессы. Выход LingGuang последовал за выпуском приложения Qwen, которое позволяло пользоваться экосистемой Alibaba с привлечением инструментов искусственного интеллекта.

Подобные агенты позволяют автоматизировать работу с приложениями и сервисами от лица пользователя. В июне Alibaba представила ИИ-ассистента для работы с рекомендациями в сфере здравоохранения, который предлагал около сотни различных услуг в этой сфере. Компания собирается и в дальнейшем уделять особое внимание внедрению ИИ в здравоохранении. К октябрю профильное приложение AQ уже обслуживало более 140 млн пользователей, связывая их с более чем 5000 медицинскими учреждениями и около 300 000 специалистами медицинского профиля.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Основатель Alibaba Джек Ма успешно пережил пять лет гонений и вернулся к управлению своей компанией
Китайская Ant Group показала гуманоидного робота с ИИ — он умеет готовить и давать медицинские советы
Ant Group придумала, как эффективно обучать ИИ на китайских чипах вместо Nvidia
Google выпустила улучшенный ИИ для прогнозирования погоды — в восемь раз быстрее, а также точнее
Пол Маккартни выпустил песню без слов и музыки — протест против ИИ поддержали более тысячи британских исполнителей
xAI выпустила Grok 4.1 — ИИ-модель заняла первое место в независимых тестах LMArena
Теги: ant group, alibaba, qwen, ии-агент, ии
ant group, alibaba, qwen, ии-агент, ии
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ поручили управление торговым автоматом — вскоре он попытался связаться с ФБР
Дефицит DRAM усиливается: продавцов уже заставляют продавать планки памяти только в комплекте с матплатами
Капитализация Oracle рухнула на 30 % с того момента, когда её основатель стал богатейшим человеком планеты
Глава Battlestate Games извинился перед игроками Escape from Tarkov за проблемы на запуске — разработчики «готовы и дальше бороться»
Разработчики Cities: Skylines 2 и Paradox Interactive разорвали сотрудничество — игру доверят другой студии
Ant Group представила ИИ-ассистента для разработки мини-приложений за полминуты 29 мин.
Бум ИИ оказался самой безрадостной технической революцией — он делает людей богаче, но не счастливее 31 мин.
Создатели ролевого боевика в мире славянского технофэнтези «Киберслав: Затмение» показали первый геймплей и готовятся к «Игромиру» 35 мин.
Google выпустила улучшенный ИИ для прогнозирования погоды — в восемь раз быстрее, а также точнее 2 ч.
Пол Маккартни выпустил песню без слов и музыки — протест против ИИ поддержали более тысячи британских исполнителей 2 ч.
xAI выпустила Grok 4.1 — ИИ-модель заняла первое место в независимых тестах LMArena 3 ч.
Microsoft рассказала, как Windows 11 превратится в заполненную ИИ-агентами ОС 3 ч.
ИИ-режим в поиске Google научился визуализировать маршруты планируемых путешествий 3 ч.
«Мы сделали это. Hytale спасена»: ролевая песочница в духе Minecraft вернулась из мёртвых и скоро выйдет в ранний доступ 3 ч.
Утечка раскрыла дату выхода Silent Hill: Townfall — загадочного хоррора от создателей Observation 5 ч.
Crusoe завершила строительство последнего здания первого кампуса Stargate 54 мин.
Популярность OLED-мониторов взлетела на 65 % — Asus продала больше всех 55 мин.
Биткоин рухнул ниже $90 000 и начертил «Крест смерти» 58 мин.
Samsung занизит цену 2-нм процессора Exynos 2600 в попытке перехватить рынок у Qualcomm 2 ч.
Huawei похвасталась высокой надёжностью складного смартфона Mate X7 и заодно раскрыла его дизайн 3 ч.
Начался монтаж крупнейшего в США академического суперкомпьютера Horizon с ИИ-быстродействием до 80 Эфлопс 3 ч.
Что такое Google Mobile Services и зачем они нужны на смартфонах HONOR 4 ч.
Intel наняла ветерана TSMC — теперь его подозревают в краже секретов о техпроцессах тоньше 2 нм 4 ч.
Apple потеряла ещё одного ключевого сотрудника — дизайнер iPhone Air ушёл в ИИ-стартап 4 ч.
Huawei выпустила в России смартфон Nova 14i с батареей на 7000 мА·ч — от 17 999 рублей 5 ч.