Ant Group представила ИИ-ассистента для разработки мини-приложений за полминуты

Подразделение Alibaba Group (Ant Group), которое занимается финансовыми технологиями, на этой неделе запустило ИИ-ассистента, позволяющего за считанные секунды разрабатывать мини-приложения по заданию, формулируемому в естественной языковой форме. LingGuang считается мультимодальным ИИ-ассистентом, позволяющим создавать полезные приложения без навыков программирования всего за 30 секунд.

В качестве примера подобных приложений приводятся утилита для отслеживания потребляемых с пищей калорий, игра в стиле Pac-Man и программа для заучивания китайских иероглифов. Можно использовать ИИ-ассистента для планирования путешествий, управления личными финансами и поиска нужных товаров. Ассистент также способен создавать простейшие трёхмерные модели, аудиоклипы, строить графики, создавать анимацию и интерактивные карты в минималистичном стиле. Профильное приложение доступно для скачивания под iOS и Android.

ИИ-ассистент LingGuang также позволяет создавать цифровые учебные пособия, создавая понятные анимированные иллюстрации, поясняющие сложные физические или экономические процессы. Выход LingGuang последовал за выпуском приложения Qwen, которое позволяло пользоваться экосистемой Alibaba с привлечением инструментов искусственного интеллекта.

Подобные агенты позволяют автоматизировать работу с приложениями и сервисами от лица пользователя. В июне Alibaba представила ИИ-ассистента для работы с рекомендациями в сфере здравоохранения, который предлагал около сотни различных услуг в этой сфере. Компания собирается и в дальнейшем уделять особое внимание внедрению ИИ в здравоохранении. К октябрю профильное приложение AQ уже обслуживало более 140 млн пользователей, связывая их с более чем 5000 медицинскими учреждениями и около 300 000 специалистами медицинского профиля.