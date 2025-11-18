ИИ сохранит ценность, даже если пузырь лопнет — но достанется всем, считает глава Google

Рост инвестиций в искусственный интеллект — это «экстраординарный момент», хотя текущая ситуация с бумом ИИ характеризуется определённой «иррациональностью», считает гендиректор холдинга Alphabet и входящей в него компании Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

В последние месяцы стоимость занимающихся ИИ компаний резко возросла, а сами эти компании вкладывают в развитие отрасли огромные средства, что порождает опасения по поводу сформировавшегося в Кремниевой долине финансового пузыря. На вопрос о том, застрахована ли Google от последствий, если этот пузырь лопнет, господин Пичаи ответил, что технологический гигант способен выдержать этот удар, но предупредил, что достаться может всем. «Думаю, не застрахована ни одна компания, включая нашу», — заявил он.

За последние семь месяцев стоимость акций Alphabet удвоилась, и рыночная капитализация холдинга достигла $3,5 трлн — инвесторы перестали сомневаться, что поисковый гигант способен отразить угрозу со стороны ответственной за ChatGPT компании OpenAI. Google неплохо чувствует себя и в области центров обработки данных — разработанные ей ИИ-ускорители уже начали конкурировать с продукцией Nvidia, а ведь последняя недавно подорожала до $5 трлн. Аналитики выражают скептицизм в отношении сложной сети контрактов на сумму $1,4 трлн, участником которых в той или иной мере является OpenAI — её выручка по итогам текущего года, как ожидается, составит менее одной тысячной от этой суммы.

Аналитики всё чаще вспоминают пузырь доткомов, который лопнул в 2000 году, хотя на «иррациональный оптимизм» инвесторов указывали ещё в 1996 году. Сундар Пичаи предлагает не паниковать, даже если пузырь ИИ лопнет. «Можно оглянуться на интернет прямо сейчас. Избыточных инвестиций было, конечно, немало, но никто из нас не сомневается в его фундаментальной ценности. С ИИ, думаю, будет то же самое. В этот момент в нём есть как рациональные, так и иррациональные составляющие», — считает он.

Google уникальна тем, что она владеет «полным комплектом» технологий — от чипов и данных YouTube до собственных моделей и передовых научных разработок. ИИ является энергоёмкой технологией, и сильные позиции компании в этой области обернулись отставанием от её собственных климатических целей, но за счёт инвестиций в новые энергетические технологии Alphabet по-прежнему надеется достичь нулевого уровня выбросов к 2030 году. ИИ грозит человечеству социальными потрясениями, но он откроет и новые возможности — преуспеть смогут те, кто адаптируется к переменам. «Он будет развиваться и менять определённые профессии, а людям потребуется адаптироваться. <..> Неважно, хочешь ты стать учителем или врачом. Все эти профессии останутся, но преуспеют в них те, кто научится пользоваться этими инструментами», — заявил Сундар Пичаи.