Сегодня 18 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры Бывший гендир Intel Пэт Гелсингер расска...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Бывший гендир Intel Пэт Гелсингер рассказал, как его инициалы появились на каждом процессоре i386

Бывший генеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) рассказал историю о том, как его инициалы «PG» оказались на кристаллах каждого выпущенного в своё время процессора Intel i386, разработчиком архитектуры которого он являлся. В то время подобные надписи «не приветствовались», вспоминает Гелсингер. Тем не менее, он смог убедить тогдашнего генерального директора компании Энди Гроува (Andy Grove) оставить эту маркировку.

Источник изображения: Patrick Murray (бывший сотрудник Intel)

Источник изображения: Patrick Murray (бывший сотрудник Intel)

Согласно истории, Гелсингер и его команда архитекторов и инженеров собрались в конференц-зале для обсуждения «огромной распечатки размером 25 × 25 футов (7,5 x 7,5 м) со схемой чипа i386, увеличенной так, чтобы можно было разглядеть каждую мельчайшую деталь». В то время это было частью этапа рассмотрения дизайна. Команда разработчиков была воодушевлена тем, что собрание решил посетить сам Гроув, приглашённый тогда ещё молодой восходящей звездой Гелсингером (ему было около 25 лет). Однако радость быстро сменилась тревогой, когда генеральный директор Intel решил более подробно ознакомиться с распечаткой схемы процессора.

Гроув заметил на схеме кристалла те самые знаменитые инициалы «PG» и тут же проворчал: «Что это?» Собравшиеся инженеры подумали, что Гроув начнёт возмущаться или упрекать команду разработки за такой несерьёзный подход к делу.

Однако Гелсингер решил, что называется, быстро взять быка за рога и ответил на вопрос Гроува «какой-то полной ерундой об экспериментах с конфигурацией отводов в подложке процессора для оптимальной эффективности сбора токов утечки». Сказал он это несколько напряжённым, но убедительным тоном, вспоминает Пэт. Он признаёт, что его ответ являлся «полной чушью». Ему показалось, что свидетели этой словесно-технической тирады подумали: «Всё, Пэту конец». Гроув обладал очень вспыльчивым характером, поэтому такой исход не был исключён. Однако тогдашний генеральный директор просто сказал: «ОК».

Таким образом, личная печать Гелсингера как автора архитектуры осталась на кристалле i386 несмотря на то, что в то время ему было всего около 25 лет. Впоследствии его инициалы появились и на кристалле процессора i486. На нём имеются не только инициалы «PG», но и «JR». Последнее — сокращение от «Джонни Реб», прозвища Джона Х. Кроуфорда (John H. Crawford), коллеги-архитектора чипов.

Клюнул ли Гроув на «объяснение» Гелсингера или он просто решил проявить снисходительность к явно подающему надежды таланту в Intel? Об этом аспекте история умалчивает. Энди Гроув скончался в марте 2016 года. Его помнят, как одного из первых трёх сотрудников Intel, наряду с основателями Гордоном Муром (Gordon Moore) и Робертом Нойсом (Robert Noyce). Гроув также курировал развитие архитектуры x86, подняв стоимость компании с 4 до 200 млрд долларов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Бывший глава Intel Патрик Гелсингер запустил проект по созданию христианского ИИ
Экс-глава Intel представил тест для оценки соответствия ИИ общечеловеческим ценностям
Экс-глава Intel вложился в стартап, создающий сверхпроводниковые чипы для суперкомпьютеров
Samsung занизит цену 2-нм процессора Exynos 2600 в попытке перехватить рынок у Qualcomm
Arm объявила о поддержке интерфейса NVLink Fusion компании Nvidia
Основным новшеством iPhone Air второго поколения станет более экономичный 2-нм процессор
Теги: история, пэт гелсингер, intel, intel i386, процессор
история, пэт гелсингер, intel, intel i386, процессор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ поручили управление торговым автоматом — вскоре он попытался связаться с ФБР
Дефицит DRAM усиливается: продавцов уже заставляют продавать планки памяти только в комплекте с матплатами
Капитализация Oracle рухнула на 30 % с того момента, когда её основатель стал богатейшим человеком планеты
Китай отправит запасной корабль для возвращения застрявших на станции «Тяньгун» тайконавтов
Бум ИИ оказался самой безрадостной технической революцией — он делает людей богаче, но не счастливее
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на территории России 14 мин.
Alibaba выпустила ИИ-бота Qwen — будущего конкурента ChatGPT 17 мин.
Евросоюз рассматривает необходимость ограничения возможностей американских облачных гигантов 2 ч.
Roblox скоро начнёт разделять пользователей по возрасту — грядёт обязательная верификация 2 ч.
ИИ-агент в Windows 11 сможет загружать вирусы, предупредила Microsoft 2 ч.
ИИ сохранит ценность, даже если пузырь лопнет — но достанется всем, считает глава Google 5 ч.
Не для гуманитариев: Nvidia представила открытые ИИ-модели для цифровизации физики, механики, электроники и метеорологии 5 ч.
Ant Group представила ИИ-ассистента для разработки мини-приложений за полминуты 6 ч.
Создатели ролевого боевика в мире славянского технофэнтези «Киберслав: Затмение» показали первый геймплей и готовятся к «Игромиру» 6 ч.
Google выпустила улучшенный ИИ для прогнозирования погоды — в восемь раз быстрее, а также точнее 6 ч.
Apple N1 сравнили с сетевыми чипами Android-флагманов: чуть медленнее, но намного стабильнее 2 мин.
InWin выпустила корпус Dlite с премиальным дизайном и четвёркой ARGB-вентиляторов в комплекте 13 мин.
Oracle подешевела на $374 млрд после заключения сделки с OpenAI на $300 млрд 18 мин.
Бывший гендир Intel Пэт Гелсингер рассказал, как его инициалы появились на каждом процессоре i386 34 мин.
d-Matrix привлекла ещё $275 млн и объявила о разработке первого ИИ-ускорителя с 3D-памятью Raptor 2 ч.
Google проложит интернет-кабель Dhivaru и создаст два телеком-хаба на островах в Индийском океане 2 ч.
Samsung и Hyundai инвестируют $400 млрд в ИИ-проекты в Южной Корее 3 ч.
Учёные в 45 раз ускорили извлечение воды из воздуха 4 ч.
Xiaomi стала прибыльной в электромобилях всего за два года — быстрее всех в Китае 5 ч.
DDR5 раскочегарили до 13 322 МГц: рекорд разгона памяти обновлён четвёртый раз за месяц 5 ч.