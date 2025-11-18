Бывший гендир Intel Пэт Гелсингер рассказал, как его инициалы появились на каждом процессоре i386

Бывший генеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) рассказал историю о том, как его инициалы «PG» оказались на кристаллах каждого выпущенного в своё время процессора Intel i386, разработчиком архитектуры которого он являлся. В то время подобные надписи «не приветствовались», вспоминает Гелсингер. Тем не менее, он смог убедить тогдашнего генерального директора компании Энди Гроува (Andy Grove) оставить эту маркировку.

Согласно истории, Гелсингер и его команда архитекторов и инженеров собрались в конференц-зале для обсуждения «огромной распечатки размером 25 × 25 футов (7,5 x 7,5 м) со схемой чипа i386, увеличенной так, чтобы можно было разглядеть каждую мельчайшую деталь». В то время это было частью этапа рассмотрения дизайна. Команда разработчиков была воодушевлена тем, что собрание решил посетить сам Гроув, приглашённый тогда ещё молодой восходящей звездой Гелсингером (ему было около 25 лет). Однако радость быстро сменилась тревогой, когда генеральный директор Intel решил более подробно ознакомиться с распечаткой схемы процессора.

Гроув заметил на схеме кристалла те самые знаменитые инициалы «PG» и тут же проворчал: «Что это?» Собравшиеся инженеры подумали, что Гроув начнёт возмущаться или упрекать команду разработки за такой несерьёзный подход к делу.

Однако Гелсингер решил, что называется, быстро взять быка за рога и ответил на вопрос Гроува «какой-то полной ерундой об экспериментах с конфигурацией отводов в подложке процессора для оптимальной эффективности сбора токов утечки». Сказал он это несколько напряжённым, но убедительным тоном, вспоминает Пэт. Он признаёт, что его ответ являлся «полной чушью». Ему показалось, что свидетели этой словесно-технической тирады подумали: «Всё, Пэту конец». Гроув обладал очень вспыльчивым характером, поэтому такой исход не был исключён. Однако тогдашний генеральный директор просто сказал: «ОК».

Таким образом, личная печать Гелсингера как автора архитектуры осталась на кристалле i386 несмотря на то, что в то время ему было всего около 25 лет. Впоследствии его инициалы появились и на кристалле процессора i486. На нём имеются не только инициалы «PG», но и «JR». Последнее — сокращение от «Джонни Реб», прозвища Джона Х. Кроуфорда (John H. Crawford), коллеги-архитектора чипов.

Клюнул ли Гроув на «объяснение» Гелсингера или он просто решил проявить снисходительность к явно подающему надежды таланту в Intel? Об этом аспекте история умалчивает. Энди Гроув скончался в марте 2016 года. Его помнят, как одного из первых трёх сотрудников Intel, наряду с основателями Гордоном Муром (Gordon Moore) и Робертом Нойсом (Robert Noyce). Гроув также курировал развитие архитектуры x86, подняв стоимость компании с 4 до 200 млрд долларов.