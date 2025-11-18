Сегодня 18 ноября 2025
Роботакси Zoox без руля и педалей начнут перевозить обычных пассажиров в Сан-Франциско

Компания Zoox, принадлежащая Amazon, стала на шаг ближе к полноценному запуску сервиса роботакси в Сан-Франциско. В прошлом месяце Zoox открыла возможность вызова своих фирменных авто без руля и педалей для ограниченного числа пользователей в этом городе, а на этой неделе расширила доступность сервиса для людей из открытого списка ожидания, которых в компании называют «Исследователями Zoox».

Источник изображения: Zoox

Поэтапный запуск сервиса роботакси Zoox примечателен тем, что компания использует специализированные транспортные средства, не имеющие рулевого колеса, педалей, боковых зеркал и других элементов управления, которые есть у обычных машин. И хотя запущенный ранее сервис роботакси Zoox в Лас-Вегасе по-прежнему ограничен несколькими маршрутами, в компании заявили, что в Сан-Франциско транспортные средства будут предоставлять более динамичные поездки «от точки к точке» в пределах выделенной зоны обслуживания.

Похоже, что в Сан-Франциско Zoox предоставит опыт поездок в роботакси, подобный тому, что предлагает сервис Waymo. Клиенты смогут вызывать такси в любой точке в зоне обслуживания и указывать пункт назначения посредством ввода адреса, отметки на карте или же выбора из предлагаемого списка достопримечательностей. При необходимости приложение сервиса предоставит пешие маршруты, позволяющие добраться до нужного места.

По данным источника, в распоряжении Zoox есть около 50 роботакси в Сан-Франциско и Лас-Вегасе. Количество людей, присоединившихся к списку ожидания компании, не уточняется. В настоящее время сделать это могут жители города через фирменное приложение Zoox. Поскольку сейчас Zoox может предоставлять услуги пассажирских перевозок только в демонстрационных целях, все поездки в такси компании будут бесплатными.

Теги: zoox, роботакси, amazon, сша
