Адвокат разъяснила, что грозит россиянам...
Адвокат разъяснила, что грозит россиянам за покупку и стримы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Признание Генпрокуратурой деятельности украинской GSC Game World нежелательной насторожило покупателей, игроков и стримеров проектов студии. Потенциальные риски разъяснила заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Источник изображений: GSC Game World

Источник изображений: GSC Game World

В разговоре с изданием «Лента.ру» юрист уточнила, что прямой ответственности за покупку игры статья 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации) и статья 284.1 УК РФ (осуществление деятельности) не предусматривают.

Если покупку расценят как финансирование деятельности, то пользователя ждёт или административная (штраф от 5 до 15 тыс. рублей), или уголовная ответственность (штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до пяти лет).

Айвар добавляет, что на практике покупку цифровой игры ни разу не квалифицировали как финансирование, однако косвенный риск есть. Ответственность возможна только при наличии доказательств, что приобретение было «сознательной поддержкой».

Стримы и обзоры игры могут быть приравнены к «распространению материалов нежелательной организации». Статья 20.33 КоАП предполагает штраф в размере 5–15 тыс. рублей для граждан, до 50 тыс. для должностных лиц и до 100 тыс. для юрлиц.

«Если публикация носит систематический характер, теоретически возможно применение статьи 284.1 УК РФ <...>. Штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до шести лет», — объяснила Айвар.

Новейшей выпущенной GSC игрой остаётся S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Она вышла 20 ноября 2024 года на PC (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X и S, но в России не продаётся.

Источник:

Теги: s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl, gsc game world, шутер
