Xiaomi отчиталась об отличных продажах новых флагманов, миллиарде устройств умного дома и других успехах третьего квартала

Компания Xiaomi опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2025 года. Цифры впечатляют: для компании это уже четвёртая четверть подряд с выручкой более 100 млрд юаней (более $14 млрд). Компания преуспевает в основном для себя направлении — смартфонах, но и в других сферах показывает хорошие результаты.

Бизнес Xiaomi по производству смартфонов на данный момент хорошо налажен и продолжает демонстрировать высокие результаты: компания поставила 43,3 млн устройств по всему миру, что стало девятым кварталом роста подряд. Xiaomi входит в тройку лидеров среди поставщиков смартфонов по всему миру и занимает второе место в Китае. Выручка подразделения смартфонов составила 46 млрд юаней (около $6,47 млрд). Xiaomi отметила более высокий спрос на свои телефоны в ценовом сегменте 4000–6000 юаней ($560–845), на которые пришлось 18,9 % от общего объёма поставок (рост на 5,6 п. п. в годовом исчислении).

Серия смартфонов Xiaomi 17 продаётся уже месяц и превзошла показатели Xiaomi 15 почти на 30 %. Примечательно, что на модели Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max приходится более 80 % продаж, а на базовую модель Xiaomi 17 — менее 20 %.

В сегменте беспроводных наушников Xiaomi занимает второе место в мире по поставкам (и первое место на китайском рынке), а на рынке планшетов находится в пятёрке лидеров (третье место в Китае).

Подразделение Xiaomi, занимающееся устройствами для умного дома, отмечает важную веху: на платформе компании подключено более 1 млрд устройств Интернета вещей. Выручка от устройств Интернета вещей и товаров для дома составила 27,6 млрд юаней (около $3,8 млрд), что является ростом на 5,6 % в годовом исчислении.

Выручка от «умных электромобилей, искусственного интеллекта и новых инициатив» достигла 29 млрд юаней ($4 млрд). Пока не совсем понятно, как именно распределяются эти показатели и о каких «новых инициативах» говорит Xiaomi. Подразделение электромобилей впервые достигло прибыльности. Опять же, разбивки по категориям нет, но электромобили, искусственный интеллект и другие продукты принесли компании 0,7 млрд юаней дохода. Квартальные поставки электромобилей превысили 100 тыс. единиц — 108 796 единиц, если точнее. Во втором квартале показатель составил 81 302 единицы. В октябре компания поставила 40 тыс. электромобилей. Модель Xiaomi YU7 стала лидером продаж среди кроссоверов в Китае в октябре.

За первые три квартала Xiaomi инвестировала 23,5 млрд юаней ($3,3 млрд) в новые исследования и разработки, из которых 9,1 млрд юаней ($1,34 млрд) пришлось на третий квартал (на 52,1 % больше, чем в прошлом году). Компания рекордно расширила штат сотрудников отдела исследований и разработок — до 24 871 человека. Xiaomi была названа одним из лучших работодателей мира 2025 года по версии Forbes (компания попадает в этот список уже в третий раз).