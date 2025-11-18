Сегодня 18 ноября 2025
Xiaomi стала прибыльной в электромобилях всего за два года — быстрее всех в Китае

Электромобили Xiaomi присутствуют на рынке два неполных года, и в условиях жесточайшей ценовой конкуренции даже более зрелым стартапам в Китае не удаётся выйти на безубыточность, а упоминаемый производитель электроники смог это сделать в минувшем квартале, если вольно трактовать финансовую отчётность за период.

Впрочем, погрешность расчётов не так велика, поскольку на направлении электромобилей и искусственного интеллекта именно первые обеспечивают 97,6 % выручки, так что можно смело говорить о выходе автомобильного бизнеса Xiaomi на безубыточность по итогам третьего квартала текущего года. В целом подразделение инновационных видов бизнеса за период принесло компании рекордные $4,1 млрд выручки. Чистая прибыль при этом достигла $98,4 млрд, впервые сменив убытки.

Непосредственно от реализации электромобилей Xiaomi в минувшем квартале смогла выручить почти $4 млрд. Эта сумма выросла почти в три раза в годовом сравнении и увеличилась на 37,38 % последовательно. За период были отгружены клиентам рекордные 108 796 электромобилей. Это на 173,43 % больше, чем годом ранее, и на треть больше, чем во втором квартале. Норма прибыли в инновационном бизнесе составила 25,5 %, что с учётом доминирования электромобилей в этом сегменте весьма неплохо. Год назад этот показатель не превышал 17,1 %, хотя во втором квартале текущего года и достиг 26,4 %.

По итогам октября Xiaomi поставила рекордные 48 654 электромобиля, уже второй месяц подряд показатель держится на уровне выше 40 000 штук. Руководство компании пояснило, что уже на этой неделе Xiaomi поставит свой 350-тысячный в этом году электромобиль, хотя эта цель ставилась на весь 2025 год. В очередной раз появляются доказательства того, что Xiaomi наращивает объёмы выпуска электромобилей с опережением графика. Чистая прибыль всей Xiaomi в третьем квартале достигла $1,73 млрд, превзойдя ожидания аналитиков с большим запасом. Компания стремится начать официальные продажи своих электромобилей в Европе в 2027 году.

xiaomi, xiaomi su7, xiaomi yu7, электромобиль, финансы
