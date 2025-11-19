Сегодня 19 ноября 2025
Meta✴ выиграла судебную тяжбу с антимонопольным регулятором США, призывавшим к её разделению

Федеральный суд США отклонил антимонопольный иск Федеральной торговой комиссии (FTC) против компании Meta, владеющей Facebook и Instagram, постановив, что та не монополизировала рынок социальных сетей и не обладает незаконной монополией в условиях радикально изменившегося ландшафта социальных сетей.

Источник изображения: Grok

Источник изображения: Grok

Судья Окружного суда США Джеймс Боасберг (James Boasberg) вынес решение о том, что Meta не осуществляла монополизацию узкого сегмента рынка, определённого как «персональные социальные сети», куда входят такие приложения, как Facebook, Instagram и Snapchat. Как сообщает The Verge, в результате этого вердикта, который FTC имеет право обжаловать, с Meta сняты потенциальные требования о принудительном разделении бизнеса, включая продажу приобретённых ранее Instagram и WhatsApp.

По мнению Боасберга, границы между различными типами соцплатформ размылись, и приложения, такие как Facebook и Instagram, разумно взаимозаменяемы с такими сервисами, как TikTok и YouTube. В подтверждение этого он сослался на поведение пользователей во время кратковременного отключения TikTok в США, когда аудитория массово переключилась на приложения Meta.

FTC утверждала, что Meta незаконно укрепила своё доминирующее положение, поглотив потенциальных конкурентов — Instagram и WhatsApp. Однако судья подчеркнул, что антимонопольное законодательство требует доказательства существующей или неизбежной монополизации, а не просто исторического превосходства. «Комиссия продолжает настаивать, что Meta конкурирует с теми же соперниками, что и десять лет назад, и сохраняет монополию в узком сегменте, — написал Боасберг. — Но независимо от того, обладала ли Meta монопольной властью в прошлом, сейчас FTC не доказала её наличия».

Хотя судья признал, что включение YouTube в категорию «персональных социальных сетей» спорно, он подчеркнул, что даже без этого сервиса Meta не может считаться монополистом из-за давления со стороны TikTok. Позиция FTC о том, что пользователи приходят в Facebook и Instagram исключительно для общения с близкими, а в TikTok и YouTube ради контента, по мнению судьи, «постоянно опровергается имеющимися данными».

Представитель Meta Дженнифер Ньюстед (Jennifer Newstead) заявила, что решение суда подтверждает наличие жёсткой конкуренции и демонстрирует, что продукты компании полезны для пользователей и бизнеса. FTC же выразила глубокое разочарование по поводу вердикта. Её представитель Джо Саймонсон (Joe Simonson) отметил, что «игра была заведомо не в пользу комиссии из-за позиции судьи Боаcберга», который в настоящее время находится под угрозой процедуры импичмента со стороны республиканцев из-за своих решений по делам, связанным с администрацией Дональда Трампа (Donald Trump).

Это уже второй крупный проигрыш FTC в антимонопольных спорах с Meta, отмечает The Verge. Ранее суд разрешил компании завершить покупку стартапа Within, разработчика VR-приложения для фитнеса, несмотря на возражения регулятора. Изначальный иск против Meta был подан при первой администрации Трампа, дополненная жалоба при Байдене, а слушания прошли в этом году при второй администрации Трампа.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: суды, me, социальные сети, судебное разбирательство, антимонопольное расследование
