Meta✴ выиграла судебную тяжбу с антимонопольным регулятором США, призывавшим к её разделению

Федеральный суд США отклонил антимонопольный иск Федеральной торговой комиссии (FTC) против компании Meta✴, владеющей Facebook✴ и Instagram✴, постановив, что та не монополизировала рынок социальных сетей и не обладает незаконной монополией в условиях радикально изменившегося ландшафта социальных сетей.

Судья Окружного суда США Джеймс Боасберг (James Boasberg) вынес решение о том, что Meta✴ не осуществляла монополизацию узкого сегмента рынка, определённого как «персональные социальные сети», куда входят такие приложения, как Facebook✴, Instagram✴ и Snapchat. Как сообщает The Verge, в результате этого вердикта, который FTC имеет право обжаловать, с Meta✴ сняты потенциальные требования о принудительном разделении бизнеса, включая продажу приобретённых ранее Instagram✴ и WhatsApp.

По мнению Боасберга, границы между различными типами соцплатформ размылись, и приложения, такие как Facebook✴ и Instagram✴, разумно взаимозаменяемы с такими сервисами, как TikTok и YouTube. В подтверждение этого он сослался на поведение пользователей во время кратковременного отключения TikTok в США, когда аудитория массово переключилась на приложения Meta✴.

FTC утверждала, что Meta✴ незаконно укрепила своё доминирующее положение, поглотив потенциальных конкурентов — Instagram✴ и WhatsApp. Однако судья подчеркнул, что антимонопольное законодательство требует доказательства существующей или неизбежной монополизации, а не просто исторического превосходства. «Комиссия продолжает настаивать, что Meta✴ конкурирует с теми же соперниками, что и десять лет назад, и сохраняет монополию в узком сегменте, — написал Боасберг. — Но независимо от того, обладала ли Meta✴ монопольной властью в прошлом, сейчас FTC не доказала её наличия».

Хотя судья признал, что включение YouTube в категорию «персональных социальных сетей» спорно, он подчеркнул, что даже без этого сервиса Meta✴ не может считаться монополистом из-за давления со стороны TikTok. Позиция FTC о том, что пользователи приходят в Facebook✴ и Instagram✴ исключительно для общения с близкими, а в TikTok и YouTube ради контента, по мнению судьи, «постоянно опровергается имеющимися данными».

Представитель Meta✴ Дженнифер Ньюстед (Jennifer Newstead) заявила, что решение суда подтверждает наличие жёсткой конкуренции и демонстрирует, что продукты компании полезны для пользователей и бизнеса. FTC же выразила глубокое разочарование по поводу вердикта. Её представитель Джо Саймонсон (Joe Simonson) отметил, что «игра была заведомо не в пользу комиссии из-за позиции судьи Боаcберга», который в настоящее время находится под угрозой процедуры импичмента со стороны республиканцев из-за своих решений по делам, связанным с администрацией Дональда Трампа (Donald Trump).

Это уже второй крупный проигрыш FTC в антимонопольных спорах с Meta✴, отмечает The Verge. Ранее суд разрешил компании завершить покупку стартапа Within, разработчика VR-приложения для фитнеса, несмотря на возражения регулятора. Изначальный иск против Meta✴ был подан при первой администрации Трампа, дополненная жалоба при Байдене, а слушания прошли в этом году при второй администрации Трампа.