Сегодня 19 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Видео: страхующий водитель роботакси Tes...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Видео: страхующий водитель роботакси Tesla задремал прямо за рулём

Компания Tesla постепенно расширяет географию эксплуатации своих роботакси в США, но если в Остине она с июня предлагает совершать поездки в машинах, где за рулём нет человека, хотя он находится на пассажирском сидении справа, то в Калифорнии законы пока не разрешают удалить водителя из-за руля. Некоторые из призванных бдительно следить за автоматикой сотрудников Tesla используют рабочее время для сна, как выяснилось недавно.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

В Сан-Франциско на прошлой неделе один из клиентов фирменного такси Tesla, как следует из его откровений на страницах Reddit, воспользовался услугой для перемещения по городу, но страхующий водитель на протяжении поездки начинал дремать минимум три раза, как утверждает очевидец. Ему даже удалось запечатлеть на видео, как поникший сотрудник Tesla отдаёт управление машиной полностью на откуп автоматике, и приходит в себя только после предупреждающих звуковых сигналов, которые призваны привлекать его внимание в таких ситуациях.

Источник изображения: Reddit, Electrek

Источник изображения: Reddit, Electrek

Участники обсуждения на страницах Reddit признались, что оказывались в подобных ситуациях, причём некоторые узнали того самого водителя, который допускает подобную халатность в рабочее время. Очевидец попытался направить жалобу Tesla через фирменное приложение, но за неделю так и не дождался ответа, после чего решил придать случай огласке. В ходе поездки ничего не случилось, но сама по себе беспечность страхующего водителя насторожила клиента фирменного такси Tesla.

Попутно стало известно, что власти Аризоны одобрили эксплуатацию фирменных такси Tesla в Финиксе. Избавиться от водителей она пока в этом штате не может, как и в Калифорнии, но теперь правительство штата разрешило Tesla перейти от испытаний своих беспилотных такси к их коммерческой эксплуатации при условии наличия на водительском сидении страхующего специалиста. К тестированию своих роботакси на территории Финикса компания приступила ещё в июле, через месяц после выхода беспилотных такси на улицы столицы Техаса. Tesla намерена избавиться от страхующих водителей в Финиксе до конца текущего года. До конца 2026 года подобные услуги начнут оказываться на коммерческой основе ещё в нескольких районах США. Строго говоря, даже в Финиксе компания пока не может взимать плату за проезд со своих клиентов. Чтобы это случилось, потребуется получить дополнительное разрешение.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Waymo выпустила беспилотные такси на шоссе в трёх районах США
Роботакси Tesla продолжают устраивать ДТП даже с человеческой подстраховкой
Мечта Маска забуксовала: роботакси Tesla в Калифорнии будут вовсе не беспилотными и не совсем такси
Акции бигтехов в США просели в цене на фоне обеспокоенности инвесторов формированием ИИ-пузыря
Microsoft и Nvidia готовы вложить до $15 млрд в ИИ-стартап Anthropic
Meta✴ выиграла судебную тяжбу с антимонопольным регулятором США, призывавшим к её разделению
Теги: tesla, роботакси, автопилот, аризона, беспилотный транспорт
tesla, роботакси, автопилот, аризона, беспилотный транспорт
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Земле — завтра NASA расскажет о нём всю правду
Абонентам МТС перестали быстро приходить SMS для входа на «Госуслуги»
В России представили титановую клавиатуру для геймеров за 500 000 рублей
Electronic Arts и Codemasters анонсировали переосмысление симуляторов «Формулы-1» — F1 26 не будет
Пол Маккартни выпустил песню без слов и музыки — протест против ИИ поддержали более тысячи британских исполнителей
Создатель инди-хита Megabonk отказался от номинации на The Game Awards 2025 по веской причине 54 мин.
В Chrome нашли опасную уязвимость, которую уже используют хакеры — вышел экстренный патч 10 ч.
AMD представит технологию FSR Redstone с реконструкцией лучей и не только 10 декабря 13 ч.
Спасение галактики, истребление пауков и многое другое: Microsoft раскрыла, какие игры пополнят Game Pass в конце ноября и начале декабря 15 ч.
Спустя 7 лет после запуска и через 18 лет после Steam в Epic Games Store появилась возможность дарить игры друзьям 15 ч.
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на территории России 17 ч.
Alibaba выпустила ИИ-бота Qwen — будущего конкурента ChatGPT 17 ч.
Евросоюз рассматривает необходимость ограничения возможностей американских облачных гигантов 18 ч.
Roblox скоро начнёт разделять пользователей по возрасту — грядёт обязательная верификация 18 ч.
ИИ-агент в Windows 11 сможет загружать вирусы, предупредила Microsoft 18 ч.
Видео: страхующий водитель роботакси Tesla задремал прямо за рулём 15 мин.
Акции бигтехов в США скатились — инвесторов пугает раздувающийся ИИ-пузырь 4 ч.
Microsoft и Nvidia вложат до $15 млрд в главного конкурента OpenAI — ИИ-стартап Anthropic 6 ч.
Meta увернулась от принудительного разделения — суд не признал Instagram и WhatsApp источником монополии 6 ч.
Новая статья: HUAWEI XMAGE 2025: мобильная фотография как полноценное окно в мир искусства 9 ч.
$30 млрд и 1 ГВт: Microsoft, NVIDIA и Anthropic договорились о сотрудничестве 10 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: минимальный набор геймера, или На что способна мобильная версия GeForce RTX 5050 11 ч.
Xiaomi отчиталась об отличных продажах новых флагманов, миллиарде устройств умного дома и других успехах третьего квартала 11 ч.
Arm добавила Neoverse поддержку NVIDIA NVLink Fusion 11 ч.
Noctua пообещала «совсем скоро» выпустить чёрный кулер NH-D15 G2 chromax.black 11 ч.