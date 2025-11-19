Видео: страхующий водитель роботакси Tesla задремал прямо за рулём

Компания Tesla постепенно расширяет географию эксплуатации своих роботакси в США, но если в Остине она с июня предлагает совершать поездки в машинах, где за рулём нет человека, хотя он находится на пассажирском сидении справа, то в Калифорнии законы пока не разрешают удалить водителя из-за руля. Некоторые из призванных бдительно следить за автоматикой сотрудников Tesla используют рабочее время для сна, как выяснилось недавно.

В Сан-Франциско на прошлой неделе один из клиентов фирменного такси Tesla, как следует из его откровений на страницах Reddit, воспользовался услугой для перемещения по городу, но страхующий водитель на протяжении поездки начинал дремать минимум три раза, как утверждает очевидец. Ему даже удалось запечатлеть на видео, как поникший сотрудник Tesla отдаёт управление машиной полностью на откуп автоматике, и приходит в себя только после предупреждающих звуковых сигналов, которые призваны привлекать его внимание в таких ситуациях.

Участники обсуждения на страницах Reddit признались, что оказывались в подобных ситуациях, причём некоторые узнали того самого водителя, который допускает подобную халатность в рабочее время. Очевидец попытался направить жалобу Tesla через фирменное приложение, но за неделю так и не дождался ответа, после чего решил придать случай огласке. В ходе поездки ничего не случилось, но сама по себе беспечность страхующего водителя насторожила клиента фирменного такси Tesla.

Попутно стало известно, что власти Аризоны одобрили эксплуатацию фирменных такси Tesla в Финиксе. Избавиться от водителей она пока в этом штате не может, как и в Калифорнии, но теперь правительство штата разрешило Tesla перейти от испытаний своих беспилотных такси к их коммерческой эксплуатации при условии наличия на водительском сидении страхующего специалиста. К тестированию своих роботакси на территории Финикса компания приступила ещё в июле, через месяц после выхода беспилотных такси на улицы столицы Техаса. Tesla намерена избавиться от страхующих водителей в Финиксе до конца текущего года. До конца 2026 года подобные услуги начнут оказываться на коммерческой основе ещё в нескольких районах США. Строго говоря, даже в Финиксе компания пока не может взимать плату за проезд со своих клиентов. Чтобы это случилось, потребуется получить дополнительное разрешение.