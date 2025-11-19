Сегодня 19 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Huawei строит антисанкционную экосистему...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Huawei строит антисанкционную экосистему — более 60 китайских компаний получили инвестиции

За предыдущие шесть лет работа в условиях разрушительных американских санкций для Huawei Technologies стала прискорбной обыденностью, и прилагаемые ей усилия по поддержанию своего технологического потенциала отчасти выражались в финансировании компаний в Китае, которые помогут ей достичь независимости от импортных технологий. В общей сложности Huawei вложила средства в капитал более 60 компаний.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review, которое решило обратиться к данной теме на фоне участия Huawei Technologies и её партнёров в технологической выставке с Шэньчжэне. Мероприятие привлекло почти 450 000 посетителей, наиболее интересными экспонатами были полупроводниковые компоненты и человекоподобные роботы. На стенде Huawei многих заинтересовали вычислительные кластеры CloudMatrix 384, которые компания создала и начала выпускать в уходящем году. В основе этих кластеров лежат ускорители вычислений семейства Ascend.

Дочерняя компания Hubble, как отмечает источник, с 2019 года помогает Huawei Technologies получать доступ к тем китайским производителям, которые специализируются на замещающих импортные технологиях. В общей сложности, Huawei удалось подобным образом вложиться в капитал более 60 китайских компаний. В числе объектов инвестиций оказались компании, выпускающие оборудование и материалы для упаковки чипов передовыми методами, их изготовления на этапе обработки кремниевых пластин, а также занимающиеся технологиями передачи информации по оптоволоконным каналам. Huawei является акционером нескольких производителей оборудования, используемого при изготовлении полупроводниковых компонентов. В сфере ПО для проектирования чипов Huawei не инвестирует средства в капитал профильных компаний, но тесно с ними сотрудничает — например, как с Empyrean Technology.

Китайские власти учредили фонд размером $47 млрд, средства которого будут направляться на поддержку развития национальных компаний в сфере производства чипов. По оценкам отраслевой ассоциации SEMI, в период до 2028 года именно Китай станет крупнейшим покупателем оборудования для обработки кремниевых пластин типоразмера 300 мм, на эти цели будет направлено $94 млрд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китай сменит путь к полупроводниковому суверенитету — $47,5 млрд направят на прорыв в литографии и ПО для выпуска чипов
США запретили поставки ключевого ПО для проектирования чипов в Китай
Китайские производители систем для выпуска чипов похвалились, что США опоздали с новыми санкциями
Microsoft и Nvidia вложат до $15 млрд в главного конкурента OpenAI — ИИ-стартап Anthropic
Xiaomi стала прибыльной в электромобилях всего за два года — быстрее всех в Китае
Samsung занизит цену 2-нм процессора Exynos 2600 в попытке перехватить рынок у Qualcomm
Теги: huawei, huawei technologies, китай, китайские производители, импортозамещение
huawei, huawei technologies, китай, китайские производители, импортозамещение
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Создатель инди-хита Megabonk отказался от номинации на The Game Awards 2025 по веской причине
Межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Земле — завтра NASA расскажет о нём всю правду
Абонентам МТС перестали быстро приходить SMS для входа на «Госуслуги»
В России представили титановую клавиатуру для геймеров за 500 000 рублей
Electronic Arts и Codemasters анонсировали переосмысление симуляторов «Формулы-1» — F1 26 не будет
Релиз почтового сервера RuPost 4.0: поддержка геокластеризации и повышенная безопасность 1 мин.
Capcom похвасталась продажами Dragon’s Dogma 2 — игроки требуют обещанных улучшений и DLC 37 мин.
xAI намерена привлечь $15 млрд инвестиций и увеличить оценку до $230 млрд — более чем вдвое дешевле OpenAI 38 мин.
В Chrome нашли опасную уязвимость, которую уже используют хакеры — вышел экстренный патч 11 ч.
AMD представит технологию FSR Redstone с реконструкцией лучей и не только 10 декабря 14 ч.
Спасение галактики, истребление пауков и многое другое: Microsoft раскрыла, какие игры пополнят Game Pass в конце ноября и начале декабря 15 ч.
Спустя 7 лет после запуска и через 18 лет после Steam в Epic Games Store появилась возможность дарить игры друзьям 16 ч.
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на территории России 18 ч.
Alibaba выпустила ИИ-бота Qwen — будущего конкурента ChatGPT 18 ч.
Евросоюз рассматривает необходимость ограничения возможностей американских облачных гигантов 18 ч.
Huawei строит антисанкционную экосистему — более 60 китайских компаний получили инвестиции 3 мин.
Китайцы создали первый в мире экзоскелет для дайверов, который помогает «шевелить ластами» 48 мин.
Видео: страхующий водитель роботакси Tesla задремал прямо за рулём 2 ч.
Акции бигтехов в США скатились — инвесторов пугает раздувающийся ИИ-пузырь 5 ч.
Microsoft и Nvidia вложат до $15 млрд в главного конкурента OpenAI — ИИ-стартап Anthropic 7 ч.
Meta увернулась от принудительного разделения — суд не признал Instagram и WhatsApp источником монополии 7 ч.
Новая статья: HUAWEI XMAGE 2025: мобильная фотография как полноценное окно в мир искусства 10 ч.
$30 млрд и 1 ГВт: Microsoft, NVIDIA и Anthropic договорились о сотрудничестве 10 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: минимальный набор геймера, или На что способна мобильная версия GeForce RTX 5050 11 ч.
Xiaomi отчиталась об отличных продажах новых флагманов, миллиарде устройств умного дома и других успехах третьего квартала 11 ч.