Huawei строит антисанкционную экосистему — более 60 китайских компаний получили инвестиции

За предыдущие шесть лет работа в условиях разрушительных американских санкций для Huawei Technologies стала прискорбной обыденностью, и прилагаемые ей усилия по поддержанию своего технологического потенциала отчасти выражались в финансировании компаний в Китае, которые помогут ей достичь независимости от импортных технологий. В общей сложности Huawei вложила средства в капитал более 60 компаний.

Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review, которое решило обратиться к данной теме на фоне участия Huawei Technologies и её партнёров в технологической выставке с Шэньчжэне. Мероприятие привлекло почти 450 000 посетителей, наиболее интересными экспонатами были полупроводниковые компоненты и человекоподобные роботы. На стенде Huawei многих заинтересовали вычислительные кластеры CloudMatrix 384, которые компания создала и начала выпускать в уходящем году. В основе этих кластеров лежат ускорители вычислений семейства Ascend.

Дочерняя компания Hubble, как отмечает источник, с 2019 года помогает Huawei Technologies получать доступ к тем китайским производителям, которые специализируются на замещающих импортные технологиях. В общей сложности, Huawei удалось подобным образом вложиться в капитал более 60 китайских компаний. В числе объектов инвестиций оказались компании, выпускающие оборудование и материалы для упаковки чипов передовыми методами, их изготовления на этапе обработки кремниевых пластин, а также занимающиеся технологиями передачи информации по оптоволоконным каналам. Huawei является акционером нескольких производителей оборудования, используемого при изготовлении полупроводниковых компонентов. В сфере ПО для проектирования чипов Huawei не инвестирует средства в капитал профильных компаний, но тесно с ними сотрудничает — например, как с Empyrean Technology.

Китайские власти учредили фонд размером $47 млрд, средства которого будут направляться на поддержку развития национальных компаний в сфере производства чипов. По оценкам отраслевой ассоциации SEMI, в период до 2028 года именно Китай станет крупнейшим покупателем оборудования для обработки кремниевых пластин типоразмера 300 мм, на эти цели будет направлено $94 млрд.