«Мы подвели весь интернет»: технический директор Cloudflare извинился за сбой, уронивший половину интернета

После того, как Cloudflare устранила крупномасштабный сбой, спровоцировавший неполадки в работе значительной части экосистемы интернета, технический директор компании Дейн Кнехт (Dane Knecht) разместил в соцсети X публикацию с извинениями.

«Я не буду ходить вокруг да около: сегодня мы подвели наших клиентов и весь интернет, когда проблема в сети Cloudflare повлияла на большой объём трафика, который зависит от нас. Сайты, компании и организации, которые полагаются на Cloudflare, зависят от нашей доступности, и я приношу извинения за причинённые неудобства. Важно сохранить прозрачность в отношении того, что произошло, и мы планируем поделиться более подробной информацией через несколько часов. Короче говоря, скрытая ошибка в сервисе, лежащем в основе нашей системы защиты от ботов, начала вызывать сбои после рутинного изменения конфигурации, которое мы произвели. Это привело к значительному ухудшению работы нашей сети и других сервисов. Это не было атакой. Эта проблема, её последствия и время, необходимое для её устранения, неприемлемы. Уже ведётся работа, чтобы подобное не повторилось, но я знаю, что сегодня это причинило реальные неудобства. Доверие наших клиентов — это то, что мы ценим больше всего, и мы сделаем все необходимое, чтобы его вернуть», — заявил Дейн Кнехт.

Произошедший накануне сбой в работе Cloudflare вызвал серьёзные неполадки в работе множества сервисов, приложений и сайтов у многих пользователей. Портал Downdetector, который и сам зависит от Cloudflare, собрал жалобы от пользователей X, ChatGPT, Canva, Spotify, League of Legends, Canva, DoorDash, Claude, Uber и YouTube. «Проясню: нет никаких доказательств, что это было результатом атаки или вызвано злонамеренной деятельностью. Как ожидается, некоторые сервисы Cloudflare в ближайшее время будут работать со сбоями из-за естественного всплеска трафика после инцидента, но мы рассчитываем, что все сервисы вернутся в норму в ближайшие несколько часов. Подробный отчёт будет опубликован на blog.cloudflare.com. Учитывая важный характер сервисов Cloudflare, неприемлем любой сбой. Приносим извинения нашим клиентам и всему интернету за то что сегодня подвели вас. Мы извлечём уроки из сегодняшнего инцидента и проведём работу по улучшению ситуации», — заявил представитель компании ресурсу Mashable.

Только в этом году это уже не первый и даже не второй крупномасштабный сбой, повлиявший на работу значительной части всего интернета. В июне существенные неполадки спровоцировало отключение Google Cloud, а в октябре из строя ненадолго вышла платформа Amazon Web Services (AWS).