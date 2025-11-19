Сегодня 19 ноября 2025
Финский инженер построил 11-метровую яхту с «бесконечным» запасом хода — в одиночку и за 200 дней

Целеустремлённый финский инженер с ником lukas.seaman всего за 200 дней построил 11-метровую яхту Helios 11 на солнечной энергии, которая может находиться в плавании бесконечно долго и, по его словам, «потребляет меньше электроэнергии, чем бытовой блендер». Благодаря солнечным батареям мощностью 6 кВт судно развивает крейсерскую скорость около 7 узлов (≈13 км/ч) при ярком солнечном свете.

Источник изображений: lukas.seaman

Источник изображений: lukas.seaman

Энтузиаст самостоятельно спроектировал и построил свою солнечную лодку в сарае на заброшенном участке. Он не привлекал никаких заёмных средств и все работы выполнил, по его словам, «с большим упорством», полностью самостоятельно от начала до конца. Для выработки энергии использованы обычные бытовые солнечные панели, которыми лодка обшита от крыши до бортов.

На Helios 11 нет бензинового двигателя. Она работает исключительно на солнечной энергии, а в качестве вспомогательного движителя используется парусное вооружение. В солнечную погоду лодка развивает скорость около 7 узлов (≈13 км/ч), максимальная достигнутая скорость составила 8,5 узлов (≈15,7 км/ч). Судно представляет собой простой, но функциональный прототип. Эффективность поставлена во главу угла — использованы самые лёгкие материалы и компактная фурнитура.

Lukas.seaman стремится доказать, что можно жить на яхте без берегового питания, стоянок для яхт и заправок. Он демонстрирует автономную систему с постоянно подключённым интернетом и всем необходимым, рассчитанным на недели и месяцы потребления. У него буквально нет ни необходимости, ни желания покидать свой плавучий дом.

До Helios 11 инженер построил лодку меньшего размера и жил на ней. Он назвал этот период «принятием морского суверенитета». Энтузиаст называет себя «солнечным человеком», который работает, живёт и процветает на своей солнечной яхте. Он верит, что использование энергии солнца знаменует собой будущее настоящей свободы, жизни без заправок, причалов и расходов на обычные яхты. «Чтобы жить свободно, не нужны миллионы, — говорит он. Нужны лишь солнечный свет и решимость».

Следующая яхта — Helios 15 уже находится на стадии проектирования. По замыслу разработчика, это будет 15-метровая лодка весом от 2 до 2,5 тонн на солнечных батареях, способная развивать впечатляющую скорость до 10 узлов (≈18,5 км/ч). Она будет построена из более дорогих материалов, получит более качественную отделку и обеспечит экипаж повышенным комфортом.

Теги: солнечная энергия, солнечные батареи, автономный транспорт, яхта, экология, зелёная энергетика, энтузиаст
