Microsoft исправила проблему с установкой первого платного обновления безопасности для Windows 10

Несколько дней назад Microsoft выпустила первое платное обновление безопасности для компьютеров с Windows 10, которые участвуют в программе расширенной поддержки Extended Security Updates (ESU). Однако корпоративные участники программы ESU столкнулись с проблемой при установке этого пакета обновлений. Теперь же софтверный гигант выпустил патч для исправления сложившейся ситуации.

Дело в том, что при установке первого обновления безопасности по программе ESU некоторые пользователи столкнулись с появлением ошибки 0x800f0922. Для исправления проблемы Microsoft выпустила патч KB5072653, который получил название «Пакет подготовки к лицензированию расширенных обновлений для системы безопасности». Для его установки на устройстве должно быть установлено обновление безопасности, выпущенное в октябре 2025 года. Microsoft не уточнила, для чего именно нужен этот «пакет подготовки», указав лишь, что его необходимо установить до ноябрьского обновления безопасности.

Microsoft запустила программу ESU для того, чтобы использующие Windows 10 пользователи имели возможность получать обновления безопасности после завершения периода поддержки операционной системы. С момента анонса программы прошло более года, но тем не менее, первое же выпущенное обновление в рамках ESU оказалось проблемным. Часть клиентов столкнулась с проблемой при регистрации в программе ESU, тогда как те, кто активировал подписку через «Центр администрирования» Microsoft 365 получили ошибку в процессе установки обновления.

Факт того, что Microsoft берёт $61 за устройство в первый год участия в ESU с последующим ежегодным удвоением платы делает неудачный старт программы ещё более раздражающим для корпоративных клиентов. Софтверный гигант не раскрывает количество устройств с Windows 10 и количество участников программы ESU, но очевидно, что Windows 11 не имеет оглушительного успеха, несмотря на завершение поддержки Windows 10. По данным сервиса Statcounter, в июне 2025 года Windows 11 наконец смогла обогнать предшественницу по доле рынка. Однако к моменту завершения поддержки в октябре Windows 10 всё ещё занимала более 40 % рынка.