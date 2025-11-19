Сегодня 19 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Операционные системы Microsoft исправила проблему с установко...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft исправила проблему с установкой первого платного обновления безопасности для Windows 10

Несколько дней назад Microsoft выпустила первое платное обновление безопасности для компьютеров с Windows 10, которые участвуют в программе расширенной поддержки Extended Security Updates (ESU). Однако корпоративные участники программы ESU столкнулись с проблемой при установке этого пакета обновлений. Теперь же софтверный гигант выпустил патч для исправления сложившейся ситуации.

Источник изображения: Clint Patterson / unsplash.com

Источник изображения: Clint Patterson / unsplash.com

Дело в том, что при установке первого обновления безопасности по программе ESU некоторые пользователи столкнулись с появлением ошибки 0x800f0922. Для исправления проблемы Microsoft выпустила патч KB5072653, который получил название «Пакет подготовки к лицензированию расширенных обновлений для системы безопасности». Для его установки на устройстве должно быть установлено обновление безопасности, выпущенное в октябре 2025 года. Microsoft не уточнила, для чего именно нужен этот «пакет подготовки», указав лишь, что его необходимо установить до ноябрьского обновления безопасности.

Microsoft запустила программу ESU для того, чтобы использующие Windows 10 пользователи имели возможность получать обновления безопасности после завершения периода поддержки операционной системы. С момента анонса программы прошло более года, но тем не менее, первое же выпущенное обновление в рамках ESU оказалось проблемным. Часть клиентов столкнулась с проблемой при регистрации в программе ESU, тогда как те, кто активировал подписку через «Центр администрирования» Microsoft 365 получили ошибку в процессе установки обновления.

Факт того, что Microsoft берёт $61 за устройство в первый год участия в ESU с последующим ежегодным удвоением платы делает неудачный старт программы ещё более раздражающим для корпоративных клиентов. Софтверный гигант не раскрывает количество устройств с Windows 10 и количество участников программы ESU, но очевидно, что Windows 11 не имеет оглушительного успеха, несмотря на завершение поддержки Windows 10. По данным сервиса Statcounter, в июне 2025 года Windows 11 наконец смогла обогнать предшественницу по доле рынка. Однако к моменту завершения поддержки в октябре Windows 10 всё ещё занимала более 40 % рынка.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-агент в Windows 11 сможет загружать вирусы, предупредила Microsoft
Microsoft рассказала, как Windows 11 превратится в заполненную ИИ-агентами ОС
Microsoft увидела негативную реакцию пользователей на пост о будущем Windows 11
Ant Group представила ИИ-ассистента для разработки мини-приложений за полминуты
Игровой движок Unreal Engine 6 выпустят значительно раньше ожидаемого
Google готовится к запуску Gemini 3 — это может изменить расстановку сил в сфере ИИ
Теги: windows 10, esu, обновление, патч, microsoft
windows 10, esu, обновление, патч, microsoft
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Google представила Gemini 3 — ИИ-модель, которая превзошла всех конкурентов и уже доступна бесплатно
Абонентам МТС перестали быстро приходить SMS для входа на «Госуслуги»
Межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Земле — завтра NASA расскажет о нём всю правду
Ровер Perseverance нашёл на Марсе камень, которого там не должно было быть
Финский инженер построил 11-метровую яхту с «бесконечным» запасом хода — в одиночку и за 200 дней
Авторы ремейка «Готики» рассказали и показали, как прокачали боевую систему благодаря отзывам игроков 54 мин.
Microsoft исправила проблему с установкой первого платного обновления безопасности для Windows 10 56 мин.
«Мы подвели весь интернет»: технический директор Cloudflare извинился за сбой, уронивший половину интернета 2 ч.
Релиз почтового сервера RuPost 4.0: поддержка геокластеризации и повышенная безопасность 2 ч.
Capcom похвасталась продажами Dragon’s Dogma 2 — игроки требуют обещанных улучшений и DLC 3 ч.
xAI намерена привлечь $15 млрд инвестиций и увеличить оценку до $230 млрд — более чем вдвое дешевле OpenAI 3 ч.
В Chrome нашли опасную уязвимость, которую уже используют хакеры — вышел экстренный патч 13 ч.
Electronic Arts и Codemasters анонсировали переосмысление симуляторов «Формулы-1» — F1 26 не будет 15 ч.
AMD представит технологию FSR Redstone с реконструкцией лучей и не только 10 декабря 16 ч.
Спасение галактики, истребление пауков и многое другое: Microsoft раскрыла, какие игры пополнят Game Pass в конце ноября и начале декабря 17 ч.
Jeep представила электрический внедорожник Recon со съёмными дверями и задними стёклами за $65 000 12 мин.
«Яндекс» выпустил «Станцию 3» мощностью 50 Вт с окружающей подсветкой и пиксельным дисплеем 14 мин.
DJI начала продажи экшн-камеры Osmo Action 6 с квадратным сенсором по цене от €379 15 мин.
Второй европейский экзафлопсный суперкомпьютер Alice Recoque получит чипы AMD EPYC Venice и ускорители Instinct MI430X 48 мин.
Телевизоры TCL серий X, C и P: обзор актуальной линейки 2 ч.
«Samsung не нужен»: лондонские грабители брезгуют Android-смартфонами, предпочитая iPhone 2 ч.
Блок питания SAMA P1200 — «платиновый» КПД и два разъема 12V-2x6 2 ч.
Huawei строит антисанкционную экосистему — более 60 китайских компаний получили инвестиции 2 ч.
Китайцы создали первый в мире экзоскелет для дайверов, который помогает «шевелить ластами» 3 ч.
Видео: страхующий водитель роботакси Tesla задремал прямо за рулём 3 ч.