Сегодня 19 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... «Samsung не нужен»: лондонские грабители...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Samsung не нужен»: лондонские грабители брезгуют Android-смартфонами, предпочитая iPhone

Современные смартфоны сохраняют существенную часть своей стоимости на вторичном рынке, но в криминальной сфере продукция Apple пользуется большей популярностью, как утверждает London Centric. В столице Великобритании владельцы iPhone чаще становятся жертвами ограблений и краж, чем пользователи даже весьма дорогих устройств под управлением Android. Зафиксированы даже случаи, когда грабители возвращали устройства Samsung владельцам.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Издание описывает несколько случаев, когда злоумышленники открыто проявляли пренебрежение к продукции конкурентов Apple, предпринимая попытку украсть смартфон у владельца на улицах Лондона. У одной из жертв по имени Марк уличный грабитель на электровелосипеде вырвал смартфон из рук, но когда на некотором удалении остановился и осмотрел добычу, пренебрежительно швырнул её на землю, после чего поднял и вернулся к владельцу, а затем молча передал ему смартфон. При падении устройство не пострадало, а вот законный обладатель смартфона оказался расстроен таким отношением к собственному имуществу.

Другому жителю Лондона по имени Сэм повезло меньше, когда в январе на него возле почтового отделения напала группа из восьми грабителей. Применив к нему физическую силу, они начали забирать у жертвы личные вещи, но когда им в руки попал смартфон Сэма, один из грабителей вернул его владельцу со словами «Samsung не нужен». В целом, такая расстановка приоритетов в криминальной среде объясняется более высокой ликвидностью и высокой остаточной стоимостью бывших в употреблении iPhone на вторичном рынке британской столицы.

Ещё одному жителю Лондона по имени Саймон удалось избежать похищения своего смартфона, когда однажды к нему подошёл незнакомец с просьбой открыть приложение Spotify ради демонстрации якобы собственных музыкальных произведений. Когда Саймон извлёк из кармана смартфон семейства Samsung Galaxy, незнакомец после беглой визуальной оценки устройства тут же потерял интерес к собеседнику и скрылся. В тот момент Саймон понял, что едва не стал жертвой ограбления.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Хакеры-вымогатели теряют прибыль — жертвы всё чаще отказываются платить выкуп
Salesforce не будет платить выкуп хакерам, укравшим из её базы данные 39 клиентов, включая Toyota и FedEx
В МВД РФ рассказали, где безопаснее всего хранить фото документов и пароли
Samsung занизит цену 2-нм процессора Exynos 2600 в попытке перехватить рынок у Qualcomm
Huawei похвасталась высокой надёжностью складного смартфона Mate X7 и заодно раскрыла его дизайн
Что такое Google Mobile Services и зачем они нужны на смартфонах HONOR
Теги: apple, apple iphone, samsung galaxy, смартфоны, лондон
apple, apple iphone, samsung galaxy, смартфоны, лондон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Создатель инди-хита Megabonk отказался от номинации на The Game Awards 2025 по веской причине
Межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Земле — завтра NASA расскажет о нём всю правду
Абонентам МТС перестали быстро приходить SMS для входа на «Госуслуги»
Electronic Arts и Codemasters анонсировали переосмысление симуляторов «Формулы-1» — F1 26 не будет
Пол Маккартни выпустил песню без слов и музыки — протест против ИИ поддержали более тысячи британских исполнителей
«Мы подвели весь интернет»: технический директор Cloudflare извинился за сбой, уронивший половину интернета 9 мин.
Релиз почтового сервера RuPost 4.0: поддержка геокластеризации и повышенная безопасность 37 мин.
Capcom похвасталась продажами Dragon’s Dogma 2 — игроки требуют обещанных улучшений и DLC 2 ч.
xAI намерена привлечь $15 млрд инвестиций и увеличить оценку до $230 млрд — более чем вдвое дешевле OpenAI 2 ч.
В Chrome нашли опасную уязвимость, которую уже используют хакеры — вышел экстренный патч 12 ч.
AMD представит технологию FSR Redstone с реконструкцией лучей и не только 10 декабря 15 ч.
Спасение галактики, истребление пауков и многое другое: Microsoft раскрыла, какие игры пополнят Game Pass в конце ноября и начале декабря 16 ч.
Спустя 7 лет после запуска и через 18 лет после Steam в Epic Games Store появилась возможность дарить игры друзьям 17 ч.
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на территории России 18 ч.
Alibaba выпустила ИИ-бота Qwen — будущего конкурента ChatGPT 18 ч.
Телевизоры TCL серий X, C и P: обзор актуальной линейки 1 мин.
«Samsung не нужен»: лондонские грабители брезгуют Android-смартфонами, предпочитая iPhone 11 мин.
Блок питания SAMA P1200 — «платиновый» КПД и два разъема 12V-2x6 18 мин.
Финский инженер построил 11-метровую яхту с «бесконечным» запасом хода — в одиночку и за 200 дней 27 мин.
Huawei строит антисанкционную экосистему — более 60 китайских компаний получили инвестиции 39 мин.
Китайцы создали первый в мире экзоскелет для дайверов, который помогает «шевелить ластами» 2 ч.
Видео: страхующий водитель роботакси Tesla задремал прямо за рулём 2 ч.
Акции бигтехов в США скатились — инвесторов пугает раздувающийся ИИ-пузырь 5 ч.
Microsoft и Nvidia вложат до $15 млрд в главного конкурента OpenAI — ИИ-стартап Anthropic 7 ч.
Meta увернулась от принудительного разделения — суд не признал Instagram и WhatsApp источником монополии 8 ч.