«Samsung не нужен»: лондонские грабители брезгуют Android-смартфонами, предпочитая iPhone

Современные смартфоны сохраняют существенную часть своей стоимости на вторичном рынке, но в криминальной сфере продукция Apple пользуется большей популярностью, как утверждает London Centric. В столице Великобритании владельцы iPhone чаще становятся жертвами ограблений и краж, чем пользователи даже весьма дорогих устройств под управлением Android. Зафиксированы даже случаи, когда грабители возвращали устройства Samsung владельцам.

Издание описывает несколько случаев, когда злоумышленники открыто проявляли пренебрежение к продукции конкурентов Apple, предпринимая попытку украсть смартфон у владельца на улицах Лондона. У одной из жертв по имени Марк уличный грабитель на электровелосипеде вырвал смартфон из рук, но когда на некотором удалении остановился и осмотрел добычу, пренебрежительно швырнул её на землю, после чего поднял и вернулся к владельцу, а затем молча передал ему смартфон. При падении устройство не пострадало, а вот законный обладатель смартфона оказался расстроен таким отношением к собственному имуществу.

Другому жителю Лондона по имени Сэм повезло меньше, когда в январе на него возле почтового отделения напала группа из восьми грабителей. Применив к нему физическую силу, они начали забирать у жертвы личные вещи, но когда им в руки попал смартфон Сэма, один из грабителей вернул его владельцу со словами «Samsung не нужен». В целом, такая расстановка приоритетов в криминальной среде объясняется более высокой ликвидностью и высокой остаточной стоимостью бывших в употреблении iPhone на вторичном рынке британской столицы.

Ещё одному жителю Лондона по имени Саймон удалось избежать похищения своего смартфона, когда однажды к нему подошёл незнакомец с просьбой открыть приложение Spotify ради демонстрации якобы собственных музыкальных произведений. Когда Саймон извлёк из кармана смартфон семейства Samsung Galaxy, незнакомец после беглой визуальной оценки устройства тут же потерял интерес к собеседнику и скрылся. В тот момент Саймон понял, что едва не стал жертвой ограбления.