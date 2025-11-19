Jeep представила электрический внедорожник Recon со съёмными дверями и задними стёклами за $65 000

Концерн Stellantis старается сохранить репутацию машин марки Jeep даже в случае с переходом на электротягу. В случае с новым Jeep Recon дозировать её нужным на бездорожье образом предлагается не только при помощи настроек управляющей электроники, но и механических редукторов и дифференциалов, а остроты ощущений добавит возможность снять боковые двери и заднее остекление.

По меньшей мере, именно с наиболее серьёзно настроенной на покорение бездорожья версии Moab электромобиль Jeep Recon начнёт освоение рынков США и Канады. Привод на обе оси реализован за счёт двух мотор-редукторов со встроенными электродвигателями и дифференциалами мощностью по 250 кВт каждый. В совокупности Jeep Recon способен в пике развивать мощность до 650 л.с. и разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4 секунды, хотя его основной стихией, разумеется, должны стать трассы с ограниченной проходимостью. При условии использования штатных колёс типоразмера 33 дюйма дорожный просвет достигает 278 мм. Электронные системы подразумевают пять основных режимов преодоления бездорожья: скалы, спорт, снег, песок и автоматический.

Днище машины хорошо защищено снизу, в конструкции предусмотрены мощные буксирные проушины, а тяговой батареи ёмкостью 100 кВт‧ч должно хватать на 368 км хода без подзарядки для исполнения Moab. Более комфортные «гражданские» комплектации Jeep Recon смогут проезжать в тех же условиях до 400 км, а восполнить заряд с 5 до 80 % можно будет за 28 минут при условии подключения к экспресс-станции постоянного тока. За десять минут можно восполнить запас хода на 160 км. С 2026 года Jeep Recon будет комплектоваться зарядным портом NACS, который позволяет пользоваться инфраструктурой Tesla без переходника, но машины первых партий будут оснащаться разъёмом CCS и соответствующим адаптером.

Любители приключений, по мнению Stellantis, должны оценить возможность быстрого снятия дверей и элементов заднего остекления кузова. Вполне комфортный на вид интерьер передней части салона украшен характерным массивным поручнем для переднего пассажира. Jeep особенно гордится наличием премиальной акустической системы Alpine в базовой комплектации Recon, а два дисплея с диагональю 12,3 и 14,5 дюйма соответственно призваны выделять эту модель из всей линейки обладателей марки.

Сидения заднего ряда складываются в ровную площадку, позволяя перевозить в салоне до 1866 литров багажа. Поскольку под капотом спереди нет привычного ДВС, там также нашлось место для небольшого отсека объёмом 85 литров. В США машина будет предлагаться по цене от $65 000 без учёта доставки, собираться Jeep Recon будет в Мексике. После выхода на рынки США и Канады модель начнёт осваивать прочие регионы планеты.