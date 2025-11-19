В ближайшие месяцы DRAM подорожает ещё на 50 %, а Nvidia придётся оснащать ИИ-ускорители смартфонной памятью

В этом году цены на микросхемы DRAM успели вырасти в среднем на 50 %, но это не предел, как считают представители Counterpoint Research, которые указывают на возможность роста цен на 30 % в течение этого квартала и на дополнительные 20 % до второго квартала следующего года. Решение Nvidia применять LPDDR в серверном сегменте пагубно скажется на расходах потребителей этого типа памяти в других сегментах рынка.

До сих пор дефицит LPDDR4 объяснялся стремлением производителей сосредоточиться на более доходных видах памяти, но микросхемы этого поколения в результате дорожают сильнее всего. В частности, если гигабитный чип DDR5 стоит $1,5, то в случае с DDR4 приходится говорить о цене на уровне $2,1. Более того, даже более технологически сложная HBM3E в сопоставимых объёмах стоит $1,7.

Эксперты Counterpoint Research ожидают, что в 2026 году основные поставщики памяти DRAM увеличат объёмы производства как минимум на 20 %. Samsung, SK hynix, Micron и китайская CXMT поддадутся соблазну нарастить объёмы выпуска DRAM с учётом дефицита и роста цен на продукцию этого типа.

Дефицит LPDDR4 сказывается на затратах производителей недорогих смартфонов, но это ещё «цветочки», как поясняют эксперты. Дело в том, что решение Nvidia перейти на использование LPDDR в своих серверных системах образца 2026 года вызовет дисбаланс в этом сегменте рынка. Традиционно серверы в последние годы сочетали использование DDR5 с функцией коррекции ошибок (ECC) на уровне самих микросхем памяти, но теперь Nvidia ради экономии электроэнергии готова перейти на использование LPDDR, а коррекцию ошибок осуществлять на уровне центральных процессоров. Скорее всего, как считают авторы прогноза, это приведёт к росту цен на 64-Гбайт модули RDIMM в два раза, начиная с первого квартала текущего года до конца 2026 года в качестве периода измерения.

Цены на смартфоны из-за дефицита LPDDR продолжат расти, поскольку затраты производителей на закупку компонентов в некоторых случаях увеличатся на 25 %. Вряд ли кто-то из производителей смартфонов решится компенсировать такой прирост исключительно за счёт собственной прибыли. Геополитические события тоже способны оказать негативное влияние на рынок памяти в следующем году, поэтому неприятных сюрпризов будет предостаточно, по мнению Counterpoint Research.