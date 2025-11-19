Сегодня 19 ноября 2025
Первое крупное обновление принесёт в Ghost of Yotei режим «Новая игра +» и не только — геймплейный трейлер и дата выхода

Разработчики из американской студии Sucker Punch Productions анонсировали первое крупное обновление для вышедшего недавно приключенческого экшена с открытым миром Ghost of Yotei.

Источник изображения: X (BarryPaust)

Источник изображения: X (BarryPaust)

Главной особенностью патча станет режим «Новая игра +», о котором фанаты просили с самого релиза. Функция позволяет пройти игру заново, но с уже добытыми в прошлом забеге навыками, предметами экипировки и видами оружия.

В «Новой игре +» появится загадочный торговец, у которого за особую валюту можно будет купить 10 новых оберегов и более чем 30 эксклюзивных элементов персонализации, включая наборы брони и раскраски для оружия.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

«Новая игра +» открывается после прохождения основного сюжета, включает настройки повышенной сложности, ещё один уровень прокачки экипировки (броня и оружие) и два новых трофея.

Также обещают улучшения для основной игры: возможность переигрывать задания после завершения сюжета, экран статистики, дополнительные функции фоторежима и расширение настроек доступности.

Как стало известно, «Новая игра +» и перечисленные усовершенствования доберутся до Ghost of Yotei уже 24 ноября. Анонс сопровождался полутораминутным геймплейным трейлером с обзором основных особенностей патча.

Ghost of Yotei вышла 2 октября только на PS5 и за месяц продалась в количестве 3,3 млн копий. В 2026 году игра получит бесплатный мультиплеерный режим Legends. Релиз за пределами новейшей консоли Sony пока не подтверждён.

Теги: ghost of yotei, sucker punch productions, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
ghost of yotei, sucker punch productions, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
